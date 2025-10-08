Pigmentation किसकी कमी से होता है? झाइयों को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है?

Cause of pigmentation of face : क्या आपके चेहरे पर भी खूब सारी झाइयां (freckles) हो गई हैं और आप सोच रही हैं कि ये सब स्किन केयर रूटीन (skin care tips) ठीक से फॉलो न करने की वजह से हुआ है? तो आप थोड़ी गलत हो सकती हैं. कई बार हम अपनी त्वचा का पूरा ध्यान रखते हैं, महंगे प्रोडक्ट भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी चेहरा डल और बेजान लगने लगता है. इसकी एक बड़ी वजह विटामिन की कमी (Vitamin deficiency) भी हो सकती है. जी हां, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ज़रूरी विटामिन होते हैं जिनकी कमी से चेहरे पर दाग-धब्बे और झाइयां दिखने लगती हैं.

तो चलिए, आज जानते हैं उस खास विटामिन के बारे में जो आपके चेहरे पर झाइयों (jhai) का कारण बन सकता है और इसे कैसे ठीक करें.

यह भी पढ़ें

गैस पर सिंकी हुई रोटी खाने से क्या होता है? वाकई गैस पर सिंकी रोटी खाने से नुकसान होता है, जानें WHO का क्या है कहना

किस विटामिन की कमी से होती हैं झाइयां?

स्किन की खूबसूरती तब फीकी पड़ने लगती है जब शरीर में विटामिन बी12 (Vitamin B12) की कमी होती है. इसकी कमी से सिर्फ झाइयां ही नहीं, बल्कि मुंहासे (acne), रूखी त्वचा (dry skin) और होंठों का फटना (chapped lips) जैसी कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. ऐसे में अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहती हैं और अपनी स्किन को फिर से चमक देना चाहती हैं, तो आपको विटामिन बी12 से भरपूर खाना अपनी डाइट में शामिल करना होगा.

विटामिन बी12 की कमी कैसे पूरी करें?

दही (Curd/Dahi) - शाकाहारियों (vegetarians) के लिए दही विटामिन बी12 का सबसे बेहतरीन स्रोत है. बता दें एक कप सादे दही में आपको लगभग 28% विटामिन बी12 मिल सकता है. यह पेट के लिए भी अच्छा होता है और आसानी से पच जाता है.

दूध और दूध से बने प्रोडक्ट (Milk and Dairy Products)- दूध से बने प्रोडक्ट, जैसे पनीर (paneer) और चीज (cheese), भी विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत होते हैं. दूध को अन्य विटामिन बी12 वाले खाने की तुलना में हमारा पेट तेजी से और आसानी से सोख लेता है. तो रोज एक गिलास दूध पीना आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद है.

फोर्टिफाइड अनाज (Fortified Cereals) - आजकल बाजार में कई तरह के फोर्टिफाइड अनाज मिलते हैं, जैसे चोकर (bran) और साबुत गेहूं (whole wheat) से बने ओट्स (oats). इन अनाजों में सिर्फ विटामिन बी12 ही नहीं, बल्कि फोलेट (folate), आयरन (iron) और विटामिन ए (Vitamin A) जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं. फोर्टिफाइड अनाज का रोजाना सेवन आपके शरीर में विटामिन बी12 के लेवल को बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)