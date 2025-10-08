गैस पर सिंकी हुई रोटी खाने से क्या होता है? वाकई गैस पर सिंकी रोटी खाने से नुकसान होता है, जानें WHO का क्या है कहना

Roti facts : हम में से कई लोग रोटी को तवे पर अच्छी तरह से सेंकने के बाद गैस पर फुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा गैस की आंच पर ही रोटी को सेंकना शुरू कर देते हैं. हालांकि, गैस पर सिकने के बाद रोटी खाने में कुरकुरी और टेस्टी लगती है. इसलिए हम एक की बजाय दो रोटी खा लेते हैं. लेकिन स्वाद के साथ आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि रोटी को इस तरह से सेंकना शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है.

रोटी गैस की आंच पर सीधे सेंकने के नुकसान

जार्नल एन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित हुए एक शोध के अनुसार इस तरीके से रोटी सेंकने से एयर पोल्यूटेंट निकलती है, जिसे डब्ल्यूएचओ (WHO) ने हानिकारक बताया है. उन पॉल्यूटेंट एयर का नाम कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.

फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक डॉ. पॉल ब्रेंट द्वारा प्रकाशित रिसर्च (2011) में बताया गया है कि सीधे आंच पर सेंकने से कार्सिनोजेनिक रसायन का उत्सर्जन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

हालांकि अभी इस पर और शोध की जरूरत है. लेकिन अब तक के शोध से पता चलता है कि यह तरीका आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए आप भी अगर इस तरीके से रोटी सेंकते हैं, तो इस तरीके को बदल दें. साथ ही अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इस जानकारी को दें, ताकि वे भी हेल्दी रह सकें.

रोटी बनाने का सही तरीका

रोटी को हमेशा तवे पर अच्छी तरह से सेंकना चाहिए. रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंकने के बाद ही इसे सीधे आंच पर फुलाना चाहिए. इसके अलावा, आप तवे पर भी रोटी को फुला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)