7 दिनों तक खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है? दिल रहेगा जवां और स्किन रहेगी फ्रेश

Khali Pet Lahsun Khane Ke Fayde In Hindi: हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती हैं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होती हैं. कच्चा लहसुन उन्हीं में से एक है. यह एक ऐसा नेचुरल एलिमेंट है, जो किचन में अक्सर पाया जाता है, लेकिन इसके सेहतमंद गुणों से हम अक्सर अनजान रह जाते हैं. लहसुन न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के लिए एक वरदान के रूप में काम करता है. खासकर अगर इसे रोजाना खाली पेट चबाया जाए तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं. तो आइए जानते हैं कि कच्चे लहसुन की एक कली को खाने से आपके शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं.

कच्चा लहसुन खाने के फायदे | Raw Garlic Benefits

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम आमतौर पर अनहेल्दी फूड का सेवन करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा हो जाती है. लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है.

इसे भी पढ़ें: Easy Breakfast Ideas: सुबह-सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए?

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है: अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो लहसुन आपके लिए एक इफेक्टिव रेमेडी हो सकती है. इसमें मौजूद एलिसिन एलिमेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इससे ब्लड वेसल्स में स्ट्रेस कम होता है और दिल की धड़कन सामान्य रहती है.

एक्ने से छुटकारा: स्किन की समस्या, खासकर एक्ने आजकल काफी आम हो गई है. लहसुन में नैचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन पर जमा बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और एक्ने को ठीक करने में मदद करते हैं. अगर आपको एक्ने की समस्या है, तो कच्चा लहसुन खाना या उसे स्किन पर लगाना फायदेमंद हो सकता है.

आर्थराइटिस के दर्द से राहत: आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए लहसुन एक वरदान साबित हो सकता है. लहसुन में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो कि आर्थराइटिस के दर्द का मुख्य कारण होते हैं. नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से आर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार होता है और दर्द में भी कमी आती है.

कच्चा लहसुन कैसे खाएं?

लहसुन का स्वाद और गंध दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. जिसके कारण इसे सीधे तौर पर खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आप शुरुआत में आधी कली लहसुन का सेवन करें और धीरे-धीरे पूरी कली खाना शुरू करें. इसे आप छोटे टुकड़ों में काटकर भी खा सकते हैं, जिससे इसका सेवन करना आसान हो जाता है. अगर आपको स्मेल की समस्या है तो आप इसे थोड़ी देर पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)