Delhi Weather News: मौसम की मार, 2.3 डिग्री टेंपरेचर, घने कोहरे के साथ आज ठंड से कांप गई दिल्ली, सर्दी ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड

Delhi Weather News: दिल्ली में सर्दी ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मौसम विभाग के अनुमानों से उलट राजधानी में कोहरे के साथ सुबह के वक्त पारा और लुढ़क गया. राजधानी में पालम के पास 2.3 डिग्री, आया नगर में 2.7 डिग्री और सफदरजंग में 2.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया. कोहरे और भयंकर ठंड के साथ हवाओं से हड्डियों के कांपने वाली सर्दी का गुरुवार को अहसास हुआ. जबकि अनुमान था दिल्ली एनसीआर में तापमान 1-2 डिग्री बढ़ेगा और ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी. गुरुग्राम में भी बर्फ जमाने वाली ठंड रही और कई जगहों पर तापमान 1 डिग्री से कम रहा.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान गुरुवार को 2.3 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया है.साथ ही सुबह के वक्त घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी रही. कोहरे के कारण 36 ट्रेनें भी लेट रहीं और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है.मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत में और कड़ाके की ठंड रहेगी. नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक अभी शीत लहर का प्रकोप जारी रहेगा. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी कोहरे के साथ शीत लहर का दौर अभी कम होता नहीं दिख रहा है.

पालम और सफदरजंग में दृश्यता सबसे कम रही.

1-2 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान दिल्ली एनसीआर में

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री रहेगा

अधिकतम तापमान 16-20 डिग्री के बीच रहा रहेगा

19-20 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से शीत लहर

भारत मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के जिलेवार आंकड़ें भी साझा करते हुए येलो अलर्ट भी कोहरे को लेकर जारी किया है. वहीं रेल, रोड और फ्लाइट कोहरे से प्रभावित होने की आशंका जताई है. दिल्ली एनसीआर में सुबह 9 बजे तक घना कोहरा हर जगह पसरा रहा. अक्षरधाम, आईटीओ से लेकर महामाया फ्लाईओवर, फिल्म सिटी के इलाके में ज्यादा घना कोहरा देखा गया. बाइक और कारों की रफ्तार बेहद धीमी रही.

Delhi Weather

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और अगले 5 दिनों में इसमें 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी.अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-3.1 डिग्री से -5 डिग्री कम) रहने की संभावना है.

यह सामान्य तापमान (-1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री) कम रहेगा. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री) रहने की संभावना है. उसके बाद के 2 दिनों तक सामान्य से अधिक (1.6 डिग्री सेल्सियस से 3.0 डिग्री सेल्सियस) रहेगा और उसके बाद सामान्य से काफी अधिक (3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.0 डिग्री सेल्सियस) रहेगा.

Delhi Weather News

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में आज 2.3 डिग्री के मिनिमट टेंपरेचर के साथ कोहरे ने खूब सताया. लेकिन 16 जनवरी को भी शीतलहर की स्थिति रहेगी. कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का घना कोहरा दिखागा. फिर 17 जनवरी से 21 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. थोड़ा कोहरा भी सुबह के वक्त रहेगा. न्यूनतम तापमान 5 से बढ़ते बढ़ेत 9 डिग्री तक बढ़ेगा, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से थोड़ी राहत मिल सकती है.

Weather News Today

मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में भी ठीक नहीं है. राज्य के 35 से ज्यादा जिले शीत लहर की चपेट में हैं.