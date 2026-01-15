विज्ञापन
जीत गए बांग्लादेशी खिलाड़ी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एम नजमुल इस्लाम की कर दी छुट्टी

बांग्लादेश क्रिकेट टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक एम नजमुल इस्लाम को उनके पद सहित सभी तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है.

जीत गए बांग्लादेशी खिलाड़ी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एम नजमुल इस्लाम की कर दी छुट्टी
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक एम नजमुल इस्लाम को उनके पद से मुक्त किया जा रहा है
  • एम नजमुल इस्लाम को सभी जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय बोर्ड की आपातकालीन बैठक में लिया गया
  • यह निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की गुरुवार को हुई ऑनलाइन आपातकालीन बैठक में निर्धारित किया गया था
बांग्लादेश क्रिकेट टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक एम नजमुल इस्लाम (M Nazmul Islam) की उनके पद और जिम्मेदारियों से पुरी तरफ छुट्टी हो गई है. बीसीबी की तरफ से इस मुद्दे पर एक बयान साझा करते हुए बताया गया है, 'बीसीबी सूचित करना चाहता है कि हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में बीसीबी अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को वित्त समिति के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्णय लिया है.'

आपको बता दें कि यह निर्णय बीसीबी संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत लिया गया है. जिसका उद्देश्य बोर्ड के कार्यों का सुचारू और प्रभावी तरीके से संचालन सुनिश्चित करना है. अगली सूचना तक बीसीबी अध्यक्ष वित्त समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे. 

क्रिकेटरों के हड़ताल से बीसीबी में मच गई थी खलबली

एम नजमुल इस्लाम के अजीबोगरीब फैसले और बयान से बांग्लादेश क्रिकेट की दशा लगातार बदतर होती जा रही थी. जिससे के बाद यह फैसला लिया गया है. बांग्लादेश के शीर्ष और घरेलू खिलाड़ी उनके बयान से काफी परेशान थे. यही वजह है कि एक समय के बाद खिलाड़ियों ने उनके खिला मोर्चा खोल दिया था. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश की तरफ से आपातकालीन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. जहां खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद मिथुन ने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम के अनर्गल बयान सीमा से बाहर हो चुके हैं.

एम नजमुल इस्लाम के इस बयान से भड़का मामला

वैसे तो इस्लाम लगातार अनर्गल बातें कर रहे थे. मगर उन्होंने मीडिया संग बातचीत के दौरान जब कहा कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलता है तो उससे बोर्ड को नहीं बल्कि केवल खिलाड़ियों को वित्तीय नुकसान होगा. बोर्ड उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं देगा. जिसके बाद सीडब्ल्यूएबी ने उनपर एक्शन लिया. सीडब्ल्यूएबी का मानना है कि यह सिर्फ ना केवल अपमानजनक है, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाला बयान भी है.

Bangladesh, Cricket
