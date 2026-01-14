विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskhe: कई समस्याओं का इलाज है एक लहसुन, जानिए कैसे सेवन करने से मिलेगा फायदा

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में जहां लोगों के पास किसी भी समस्या के लिए दवाइयां मौजूद होती हैं. वहीं पुराने समय में कई बीमारियों का इलाज दादी-नानी के नुस्खों से ही हो जाता था. ये नुस्खे बेहद कारगर साबित हो ते थे, जिनमें से एक था खाली पेट लहसुन का सेवन करना.

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में जहां लोगों के पास किसी भी समस्या के लिए दवाइयां मौजूद होती हैं. वहीं पुराने समय में कई बीमारियों का इलाज दादी-नानी के नुस्खों से ही हो जाता था. ये नुस्खे बेहद कारगर साबित हो ते थे, जिनमें से एक था खाली पेट लहसुन का सेवन करना. भले ही इसका स्वाद कड़वा लगे, लेकिन इसके फायदे इतने मीठे हैं कि आज की साइंस भी इसे मानने लगी है. बता दें कि पुराने समय में जब दवाइयां आसानी से नहीं मिलती थीं, तब रसोई में रखा लहसुन ही कई बीमारियों का इलाज माना जाता था. दादी-नानी का कहना था कि हर रोज सुबह खाली पेट एक से दो कली लहसुन का सेवन आपके हार्ट को मजबूत बनाता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है. WHO की एक रिसर्च भी बताती है कि लहसुन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

कब्ज से दिलाए राहत 

सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करने से आपका पाचन तंत्र एक्टिव होता है. अगर आप इसको गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो कब्ज की समस्या से भी काफी राहत मिल सकती है. इसके साथ ही ये आंतों की सफाई करने में और पेट को हल्का महसूस कराने में मदद करता है.

हेल्दी हार्ट

सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा घटता है. यही वजह है कि दादी-नानी इसे दिल का रखवाला कहती थीं.

ब्लड प्रेशर को रखे कंट्रोल

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर आम समस्या बन चुकी है. लहसुन नियमित रूप से खाने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, ऐसा कई वैज्ञानिक अध्ययनों में सामने आया है.

सर्दी-जुकाम से बचाव

दादी कहा करती थीं कि जो व्यक्ति रोज़ लहसुन खाता है, उसे सर्दी-जुकाम जल्दी नहीं होता. इसकी वजह है लहसुन के एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण, जो शरीर की इम्युनिटी को मज़बूत करते हैं.

कैसे करें लहसुन का सेवन

  • सुबह उठते ही खाली पेट 1–2 कली लहसुन छीलकर खाएं.
  • ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पिएं.
  • शुरुआत में हल्की जलन महसूस हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

