1 hour ago
मुंबई:

महाराष्ट्र में आज का दिन बेहद अहम है। मुंबई समेत राज्य के 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है. सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा. इसके बाद देश की तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करेगी. एग्जिट पोल पर पूरे देश की नजर है. हम यहां आपको सभी प्रमुख एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल को एक ही जगह बताएंगे साथ ही हम एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स भी आपको बताएंगे. 

मुंबई के अलावा जिन नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं.

देश भर में मुंबई की चर्चा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 227 वार्डों में कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं.शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और वाहनों की जांच की जा रही है. 

LIVE UPDATES

15,908 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में

बृहन्मुंबई महानगरपालिका में 227 प्रभाग हैं और सभी महानगरपालिकाओं को मिलाकर कुल 893 प्रभाग हैं. इनमें कुल 2,869 सीटें शामिल हैं. इन सीटों के लिए कुल 15,908 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. 

ठाकरे बंधुओं के लिए बीएमसी चुनाव अग्निपरीक्षा

ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हैं. 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए यह चुनाव एक बड़ी अग्निपरीक्षा माना जा रहा है. यह तय करेगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव कितना बचा है.मतगणना 16 जनवरी को होगी. तब यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसकी पकड़ मजबूत हुई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

