Easy Breakfast Ideas: सुबह-सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए?

Nashte Me Kya Banaye: आज हम आपको कुछ ऐसी आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो ज्यादा समय नहीं लेंगी और खाने में भी स्वादिष्ट होंगी.  

Breakfast recipes in hindi

Nashte Me Kya Banaye: आजकल की भागदौड़ भारी जिंदगी में ऑफिस, स्कूल या कॉलेज के लिए लेट होने के कारण कई बार आप नाश्ता स्किप कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट न खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. डॉक्टरों के अनुसार सुबह का नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी भोजन होता है. ऐसे में अगर आप सुबह का खाना मिस करते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बन सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो ज्यादा समय नहीं लेंगी और खाने में भी स्वादिष्ट होंगी.

सुबह नाश्ता करने के क्या फायदे हैं?

सुबह नाश्ते करने से दिनभर की थकान और कमजोरी दूर होती है, पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलती है, वजन बढ़ने का खतरा कम होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है.

सुबह नाश्ता में क्या खाएं?

फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स: कोई भी सीजनल फ्रूट के साथ एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, मूंगफली या अखरोट का सेवन सेहत के लिए बेहतरीन है. यह जल्दी तैयार हो जाता है और पूरा दिन शरीर को एनर्जेटिक रखता है.

दूध या दही के साथ ओट्स: रात में सोने से पहले ओट्स को भिगोकर रख दो और फिर अगली सुबह दूध या दही के साथ मिलाकर खा लें. यह एक जल्दी बनने वाला पौष्टिक नाश्ता है.

उबला अंडा और ब्राउन ब्रेड: एक उबला अंडा और एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का सेवन एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. अगर आप इसे नाश्ते में शामिल करते हैं, तो शरीर को प्रोटीन और फाइबर मिल सकता है.

स्प्राउट्स: रात में भिगोए हुए चने या अंकुरित मूंग सुबह नींबू और हल्के नमक के साथ खाना एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

