दिल्ली से लेकर नोएडा और गुरुग्राम तक, शीतलहर के बीच क्या 16 जनवरी को खुलेंगे स्कूल?

दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा और शीतलहर की वजह से लोगों का हाल बुरा है. घर से निकलने से पहले भी लोग 10 बार सोच रहे हैं. जहां बड़ों का ऐसा हाल है तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर और ज्यादा परेशान हैं. हजारों माता-पिता और छात्र बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या 16 जनवरी, 2026 को स्कूल फिर से खुलेंगे या नहीं. तापमान के मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने और विजिबिलिटी खराब रहने के कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने पर बहस तेज हो गई है. इसे लेकर क्या अपडेट है आइए आपको बताते हैं.

शीतलहर से हाल-बेहाल

गुरुवार सुबह दिल्ली में घने कोहरे की चादर छा गई, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति को लेकर निवासियों को सावधान किया गया है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आने से शुक्रवार से रात के तापमान में थोड़ी सुधार की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम की वजह से पूरे शहर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

दोबारा खुलेंगे स्कूल?

डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन (DoE), गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली द्वारा जारी आधिकारिक एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक तय थीं. अभी तक छुट्टियों को बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है. जिसका मतलब है कि जब तक कोई नए निर्देश नहीं आते तब तक स्कूलों में 16 जनवरी से क्लास फिर से शुरू होने की उम्मीद है. इस बीच प्राइवेट स्कूल अपने-अपने फैसले ले रहे हैं. कुछ ने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जारी रखने का फैसला किया है.

नोएडा में खुलेंगे स्कूल?

नोएडा में घने कोहरे और ठंड की वजह से नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया था. यह बंद CBSE, ICSE, IB, UP बोर्ड और दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूलों पर लागू था. आज यह डेडलाइन खत्म हो रही है, इसलिए स्कूल 16 जनवरी को फिर से खुलेंगे, जब तक कि कोई नया आदेश जारी न हो.

गाजियाबाद का क्या है अपडेट

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने चल रही शीतलहर में नए उपायों की घोषणा की है. नर्सरी से क्लास 5 तक के सभी स्कूल छात्रों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे. जबकि क्लास 6 से 12 तक के छात्रों के लिए क्लास का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

गुरुग्राम में खुलेंगे स्कूल?

हरियाणा में, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा की थी. गुरुग्राम में स्कूल 16 जनवरी को फिर से खुलने की उम्मीद है. हालांकि, अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि छुट्टी बढ़ाने का कोई भी फैसला मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा.

