विज्ञापन
विशेष लिंक
3 minutes ago

Mumbai Civic Body Polls 2026 Live Updates: महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. सबकी नजर मुंबई पर टिकी है, जहां आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है. मतदान 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे शुरू होगा और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा. कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस महानगरपालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये है. कुल 29 नगर निगमों के चुनाव छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो गए थे. इन नगर निगमों में छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणि, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं.

Maharashtra Civic Body Polls 2026 LIVE Updates:


 

Jan 15, 2026 08:02 (IST)
Link Copied
Share

BMC Election Voting 2026 LIVE: मतदाता सुबह से ही कतारों में खड़े आ रहे नजर

वसई-विरार नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सुबह से ही कतारों में खड़े हैं. ये तस्‍वीर विरार पूर्व के मनवेल पाडा जिला परिषद स्कूल स्थित मतदान केंद्र की है. 

Jan 15, 2026 07:49 (IST)
Link Copied
Share

Maharashtra Civic Body Polls 2026 LIVE: वोट डालना पहला कर्तव्य... RSS चीफ मोहन भागवत

नागपुर में वोट डालने के बाद सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा, 'यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है. उस दिन का यह सबसे पहला कर्तव्य होता है, जो उम्मीदवार आपको योग्य लगे, उसे मतदान करना चाहिए. इसीलिए आज मैंने भी (मतदान केंद्र पर) पहला नंबर लगाया. जब हम NOTA को स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस व्यक्ति को आगे कर रहे हैं जिसे हम पद पर नहीं चाहते. वोट नहीं दिया तो अराजक हो सकता है. अतः जो कम योग्य हो उसे दे सकते हैं.

Jan 15, 2026 07:44 (IST)
Link Copied
Share

Mumbai BMC Election LIVE Updates: अक्षय कुमार ने डाला वोट, लोगों को दिया है ये मैसेज

बीएमसी चुनाव के लिए बॉलीवुड एक्‍टर भी वोट डालने के लिए सुबह-सुबह घर से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं. अभिनेता अक्षय कुमार बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के लिए गांधी शिक्षण भवन स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे. वोट डालने के बाद अक्षय कुमार से कहा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है, तो डायलॉग बाजी नहीं करें. आकर वोट दे.  

Jan 15, 2026 07:40 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई पब्लिक हाईस्कूल स्थित मतदान केंद्र में फर्जी पहचान पत्रों के साथ घुसे लोग

मुंबई के चेंबूर वॉर्ड क्रमांक 153 निर्वाचन क्षेत्र में कल रात उस समय भारी तनाव फैल गया, जब कुछ अज्ञात लोग घाटला विलेज मुंबई पब्लिक हाईस्कूल स्थित मतदान केंद्र में फर्जी पहचान पत्रों के साथ घुस गए. स्थानीय शिवसेना (UBT) कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को पकड़ा, जिसके बाद इलाके में हंगामा शुरू हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपायुक्त (DCP) समीर शेख रात करीब 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया. पकड़े गए आरोपियों को गोवंदी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहा. पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है.

Jan 15, 2026 07:37 (IST)
Link Copied
Share

Maharashtra Civic Body Polls 2026 LIVE: महाराष्‍ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू

महाराष्‍ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत महल के भाऊजी दप्तारी एनएमसी स्कूल में वोट डालने पहुंचे हैं. 

Jan 15, 2026 07:18 (IST)
Link Copied
Share

Mumbai BMC Election LIVE Updates: मुंबई का किंग कौन?

मुंबई के महापौर पद की दौड़ भी प्रचार के केंद्र में रही. भाजपा ने दावा किया कि शिवसेना (उबाठा) की जीत से मुस्लिम महापौर बन सकता है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने मराठी महापौर होने की बात कही. मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी यह गारंटी दी कि महापौर 'हिंदू और मराठी' होगा. दो सौ सत्ताईस वार्ड वाले मुंबई में भाजपा 137, शिवसेना 90 और राकांपा 94 सीट पर चुनाव लड़ रही है. शिवसेना (उबाठा) ने 163, मनसे ने 52, कांग्रेस ने 143 और वीबीए ने 46 उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस ने राज्य के बाकी हिस्सों में कुल 1,263 उम्मीदवार खड़े किए हैं.

Jan 15, 2026 06:51 (IST)
Link Copied
Share

बीएमसी चुनाव 2026: नागपुर में चुनाव से पहले क्रमांक 11 में BJP उम्‍मीदवार पर जानलेवा हमला

महाराष्‍ट्र में चुनाव से पहले काफी गहमागहमी नजर आ रही है. नागपुर नगर निगम के प्रभाग क्रमांक 11 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर देर रात जानलेवा हमला हुआ है. जानकारी के अनुसार, यह घटना रात करीब 12 बजे के आसपास गोरेवाड़ा परिसर में हुई, जब शिंगणे अपने एक कार्यकर्ता से मिलने गए थे. आरोप है कि प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल, भूषण शिंगणे को नागपुर के मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है. इस मामले में गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

Jan 15, 2026 06:16 (IST)
Link Copied
Share

साड़ी बांटने को लेकर शुरू हुआ विवाद

लातूर महानगरपालिका चुनाव के दौरान प्रभाग क्रमांक 14 में चुनावी गहमागहमी ने हिंसक मोड़ ले लिया है, जिसका एक वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि इलाके में साड़ी बांटने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. दोनों गुटों के बीच जमकर गाली-गलौज और मारपीट हुई, जिससे मौके पर तनाव का माहौल पैदा हो गया. वीडियो ने चुनाव के दौरान हो रहे प्रलोभनों और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती कड़वाहट को उजागर कर दिया है. फिलहाल प्रशासन इस वीडियो की जांच कर रहा है ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके.

Jan 15, 2026 05:14 (IST)
Link Copied
Share

Mumbai BMC Election LIVE Updates: जानिए मतदान का समय

महाराष्ट्र के नगर निकायों की 2,869 सीट के लिए 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे समाप्त होगा. कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें मुंबई के 1,700 और पुणे के 1,166 प्रत्याशी शामिल हैं. मतगणना 16 जनवरी को होगी.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Election 2026, BMC Elections 2026, 2026 BMC Elections, Mumbai Election 2026 Voting, Mumbai Polls 2026
Get App for Better Experience
Install Now