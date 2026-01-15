विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शॉर्प शूटर्स का किया एनकाउंटर, बुलेटप्रूफ जैकेट से बची सिपाही की जान

Delhi Police Encounter: दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों का एनकाउंटर किया है. इनमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है. दोनों शूटर्स गोलीबारी में घायल हुए हैं.

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के बीच बुधवार देर रात एनकाउंटर हुआ है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर्स को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ा है. एक शूटर के पैर में गोली लगी है और  दूसरा शूटर नाबालिग बताया जा रहा है. दोनों शूटर्स पर दिल्ली के पश्चिम विहार और विनोद नगर इलाके में हुई फायरिंग में शामिल होने का आरोप है.नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं.

दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ के बाद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल को भी गोली लगी. हालांकि, बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गया.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी पश्चिम विहार स्थित आर.के. फिटनेस जिम और वेस्ट विनोद नगर के एक बिजनेसमैन पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की वारदात में शामिल थे. इन घटनाओं के बाद से ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगातार तलाश में जुटी थीं.
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश हिरणकी मोड़ के पास आने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में ट्रैप लगाया. जैसे ही दोनों बदमाश वहां से गुजरे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की.

जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया. घायल बदमाश को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं दूसरे आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. बदमाशों के कब्जे से दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद की गई है.

आपको बतला दे ये वही दोनों अपराधी हैं जिन्होंने 13 और 14 जनवरी की रात पश्चिम विहार के आर.के. फिटनेस जिम पर फायरिंग कर रंगदारी मांगी थी. इसके बाद उसी शाम वेस्ट विनोद नगर में एक बिजनेसमैन पर भी गोलियां चलाई गई थीं. इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी. दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

