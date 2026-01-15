विज्ञापन
Fog Alert: दिल्ली NCR में फिर छाया घना कोहरा, शीत लहर का भी सितम, जानें कब तक पड़ेगी कंपकंपाने वाली सर्दी

Weather News Today: दिल्ली नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक आज घना कोहरा हर तरफ पसरा दिखाई दे रहा है. वहीं शीत लहर का दौर भी जारी है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.

नई दिल्ली:

Fog Alert in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में आज घने कोहरे का कहर दिख रहा है और सर्दी में भी कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक शीत लहर का असर दिखाई पड़ा. घने कोहरे के कारण सड़क पर सुबह के वक्त भी घु्प्प अंधेरा जैसा दिखाई दिया. मौसम विभाग ने 16 और 17 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि अगले पांच दिनों तक ठंड का दौर ऐसे ही जारी रहने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में पाला पड़ने का असर भी देखा जा रहा है. नोएडा और गाजियाबाद में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा. 

मौसम विभाग का कहना कि अगले दो दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीत लहर जारी रहने की संभावना है. 17 जनवरी के बाद ही इसमें कमी के आसार हैं. बिहार और उत्तर पश्चिम भारत में वहीं एक हफ्ते तक यूं घना कोहरा दिखेगा. पंजाब और हरियाणा के इलाकों में भी शीत दिवस यानी कोल्ड डे का अलर्ट है, जहां कुछ इलाकों में पारा 1-2 डिग्री के आसपास भी पहुंच चुका है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेररी, रायलसीमा इलाकों में उत्तर पूर्वी मॉनसून के चलते बारिश होने के आसार हैं. 

पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे की वजह से सुबह घना से बहुत घना कोहरा था और 50 मीटर से कम दृश्यता थी. हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी कोहरे से यातायात ठप है.  

मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में 16 जनवरी से सर्दी में थोड़ी राहत मिल सकती है. न्यूनतम तापमान भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह और शाम घने कोहरे के बावजूद दोपहर में धूप खिलेगी.

सुबह के वक्त कोहरा इतना ज्यादा था कि मौसम विभाग ने लो विजिबिलिटी (कम दूरी तक दिखना) का रेड अलर्ट जारी किया है. सेंट्रल दिल्ली से लेकर शाहदरा, पश्चिम दिल्ली, अक्षरधाम, आईटीओ से लेकर पालम एयरपोर्ट तक घने कोहरे की चादर छाई रही और गाड़ियां रेंगती रहीं. मौसम विभाग ने कहा है कि मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलमार्गों और हाईवे पर कोहरा ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है. 

वायु प्रदूषण अभी भी गंभीर

आनंद विहार- 354  
आईटीओ दिल्ली-383
आईजीआई एयरपोर्ट-328
आया नगर-310
मुंडका-385
पंजाबी बाग-388
ओखला-384
नरेला-349 
 

