Dadi Nani Ke Nuskhe: कोलेस्ट्रॉल, बीपी और कब्ज के लिए काल है एक कली लहसुन, जानिए सेवन का सही तरीका

Dadi Nani Ke Nuskha: सुबह खाली पेट लहसुन खाना भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसके फायदे इतने मीठे हैं कि दादी-नानी इसे रोजाना अपनाने की सलाह देती थीं. बात करें पुराने समय की तब न तो महंगी दवाइयाँ मिलती थीं और न ही किसी तरह के टेस्ट हो पाते थे, ऐसे में हमारे घर की रसोई में ही कई समस्याओं का इलाज मिल जाता था.

Dadi Nani Ke Nuskhe: खाली पेट कच्चा लहसुन खाने के फायदे.

Dadi Nani Ke Nuskha: सुबह खाली पेट लहसुन खाना भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसके फायदे इतने मीठे हैं कि दादी-नानी इसे रोजाना अपनाने की सलाह देती थीं. बात करें पुराने समय की तब न तो महंगी दवाइयाँ मिलती थीं और न ही किसी तरह के टेस्ट हो पाते थे, ऐसे में हमारे घर की रसोई में ही कई समस्याओं का इलाज मिल जाता था. बता दें कि लहसुन उन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है, जिसे आयुर्वेद से लेकर आधुनिक साइंस तक ने फायदेमंद माना है.

लहसुन खाने के फायदे

दादी-नानी कहा करती थीं कि “सुबह उठते ही अगर पेट में लहसुन गया, तो दिन भर बीमारी दूर भागेगी.” बता दें कि कई रिसर्च में भी ये चीज साबित हो गई है कि खाली पेट लहसुन का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लहसुन में एलिसिन (Allicin) नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत देता है, जिससे सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियाँ पास नहीं फटकतीं.

पाचन तंत्र

सुबह खाली पेट एक या दो कली लहसुन छिलकर गुनगुने पानी के साथ खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. कब्ज की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं. लहसुन आंतों की सफाई करता है और पेट को हल्का रखता है, जिससे दिनभर सुस्ती महसूस नहीं होती.

हेल्दी हार्ट

दादी-नानी का मानना था कि लहसुन दिल को मजबूत बनाता है. आज साइंस भी इस बात को मान चुका है कि लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है.

इम्यूनिटी

सिर्फ इतना ही नहीं, लहसुन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है. ठंड के मौसम में जब संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, तब यह छोटा-सा घरेलू नुस्खा बड़ी ढाल बनकर काम करता है. दादी-नानी के ये नुस्खे इसलिए खास हैं क्योंकि इनमें न तो साइड इफेक्ट होते हैं और न ही ज्यादा खर्च.

नोट- हालांकि, जिन लोगों को पेट में ज्यादा जलन, अल्सर या किसी खास बीमारी की समस्या हो, उन्हें लहसुन खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. सही मात्रा और सही तरीके से लिया गया लहसुन, सच में सेहत का खजाना साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

