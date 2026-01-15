India vs USA U19 LIVE Score, U-19 World Cup 2026; Vaibhav Suryavanshi: आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 का बिगुल बज चुका है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच बुलावायो में खेला जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पांच बार के चैंपियन भारत, आयुष म्हात्रे की कप्तानी में, अपने रिकॉर्ड-विस्तारित छठे खिताब पर नज़र गड़ाए हुए है और टूर्नामेंट में पसंदीदा टीमों में से एक के रूप में प्रवेश कर रहा है. (SCORECARD)

हालांकि, सबसे बड़ी लाइमलाइट 14 वर्षीय सनसनी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जो अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े वैश्विक मंच पर चमकने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. वैभव के नाम पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसमे IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों में शतक, पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में 59 गेंदों में सबसे तेज 150 रन और युथ वनडे (Youth ODI) में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे.