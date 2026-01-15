India vs USA U19 LIVE Score, U-19 World Cup 2026; Vaibhav Suryavanshi: आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 का बिगुल बज चुका है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच बुलावायो में खेला जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पांच बार के चैंपियन भारत, आयुष म्हात्रे की कप्तानी में, अपने रिकॉर्ड-विस्तारित छठे खिताब पर नज़र गड़ाए हुए है और टूर्नामेंट में पसंदीदा टीमों में से एक के रूप में प्रवेश कर रहा है. (SCORECARD)
हालांकि, सबसे बड़ी लाइमलाइट 14 वर्षीय सनसनी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जो अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े वैश्विक मंच पर चमकने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. वैभव के नाम पहले ही कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसमे IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों में शतक, पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में 59 गेंदों में सबसे तेज 150 रन और युथ वनडे (Youth ODI) में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे.
14 साल की उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है. उनका आक्रामक और बेखौफ अंदाज़ उन्हें मौजूदा अंडर-19 विश्व कप में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाता है. उनकी बल्लेबाजी अप्रोच उन्हें लगभग 'अजेय' बनाती है. उनके नाम दर्ज कुछ हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स उनकी प्रतिभा की गवाही देते हैं:
IPL 2025 में धमाका: राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 38 गेंदों में शतक जड़ा.
लिस्ट A क्रिकेट: पुरुषों की लिस्ट A क्रिकेट में 59 गेंदों में सबसे तेज़ 150 रन बनाने का रिकॉर्ड.
यूथ ODI: यूथ वनडे में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर: 95 गेंदों में 171 रन.
एशिया कप T20: यूएई के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 मैच में 42 गेंदों में 144 रनों की तूफानी पारी.
वैभव ने 18 पारियों में 973 रन बनाए हैं और छह रन और बनाने पर विराट कोहली का यूथ वनडे रिकॉर्ड तोड़ देंगेविराट कोहली ने 2006 से 2008 के बीच 25 पारियों में 978 रन बनाए थे.
भारतीय अंडर-19 टीम आज बुलावायो में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी. आयुष म्हात्रे की कप्तानी में टीम इंडिया रिकॉर्ड-विस्तारित छठे आईसीसी U19 विश्व कप खिताब पर कब्जा करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी.
भारतीय टीम के दिल में अभी भी 2024 विश्व कप फाइनल की हार ताज़ा होगी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 79 रनों से हराया था. उस मैच में 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महली बियर्डमैन (3/15) की शानदार गेंदबाज़ी के आगे 174 रनों पर सिमट गई थी. आज के मैच में युवा ब्रिगेड उस हार का बदला लेने और एक मजबूत शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी.
नमस्कार और U19 विश्व कप 2026 की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. हम सीधे बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब से आपके लिए ग्रुप ए के पहले मैच, भारत बनाम यूएसए (India vs USA) की हर अपडेट लेकर हाजिर हैं. बने रहिए हमारे साथ मैच की हर गेंद, हर विकेट और हर रोमांचक पल के लाइव अपडेट्स के लिए.