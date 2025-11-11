लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है? जानकर उड़ जाएंगे होश!

Jyada Der Tak Khana Na Khane Se Kya Hota Hai: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कभी-कभी खाली पेट रहना भी शरीर के लिए शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पहले के समय में लोग उपवास रखते थे, जिससे न सिर्फ उनका पेट ठीक रहता था, बल्कि शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती थी. ज्यादा देर भूखा रहने से शरीर को अंदर से साफ और वजन को कंट्रोल भी किया जा सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर को क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं?

खाना नहीं खाने से शरीर में क्या होता है?

डिटॉक्स: ज्यादा देर तक भूख रहने से शरीर को पाचन से आराम मिल सकता है और शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है. भूखे रहने से ऑटोफैजी नामक प्रक्रिया एक्टिव होती है, जिसमें शरीर पुराने और खराब कोशिकाओं को तोड़कर नई कोशिकाएं बनाता है और बॉडी को बीमारियों से दूर रख सकता है.

इसे भी पढ़ें: पाचन खराबी के 5 बड़े लक्षण

वजन: लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर को एनर्जी के लिए चर्बी का उपयोग करना पड़ता है, जिससे धीरे-धीरे फैट बर्न होने लगता है और वजन कम हो सकता है. वजन के साथ ही साथ लंबे समय तक भूखा रहने से पेट को आराम भी गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से दूर रखा जा सकता है.

दिमाग: भूखा रहने के दौरान दिमाग में ब्रेन-डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है, जो नई ब्रेन कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ सकती है और मन को हल्का महसूस करवाया जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)