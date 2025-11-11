विज्ञापन
पाचन खराबी के 5 बड़े लक्षण

How Do I Know If I Have Bad Gut Health: यहां जानें गट हेल्थ के खराब होने के बड़े लक्षण क्या हैं?

Read Time: 3 mins
पाचन खराबी के 5 बड़े लक्षण
Kharab pet ke lakshan

How Do I Know If I Have Bad Gut Health:  खराब पेट कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर की सेहत की जड़ है. पेट में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया पाचन, इम्यून सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करते हैं. ऐसे में जब यह बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं दिखाई देने लगती हैं. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं गट हेल्थ के खराब होने के लक्षण क्या हैं?

पेट खराब होने पर कैसा महसूस होता है?

पेट संबंधी परेशानी: खाने के बाद अगर अक्सर आपको पेट में भारीपन, गैस या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो यह आपके गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के असंतुलन का संकेत हो सकता है. अच्छी गट हेल्थ में खाना आसानी से पच जाता है, लेकिन जब गट कमजोर होता है, तो पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसका सीधा असर आपकी एनर्जी और मूड दोनों पर पड़ सकता है.

बार-बार नींद आना: पर्याप्त नींद लेने के बाद भी अगर आपको थका हुआ महसूस हो, तो इसका कारण खराब गट हेल्थ भी हो सकता है. गट में सेरोटोनिन नामक हार्मोन बनता है जो मूड और नींद को कंट्रोल करता है. खराब गट हेल्थ थकान, चिंता और नींद न आना जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

स्किन प्रॉब्लम: गट हेल्थ अच्छा न हो तो उसका सीधा असर त्वचा पर दिखने लगता है. खराब पाचन स्किन पर पिंपल्स, रैशेज या ड्राईनेस जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

वजन: जब आपका पेट ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे या तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है या फिर बिना कोशिश के घटने लगता है. इसके पीछे का कारण पाचन की गड़बड़ी हो सकती है.

मूड स्विंग: खराब पाचन मूड स्विंग, तनाव, चिंता और कभी-कभी डिप्रेशन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

