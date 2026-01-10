वजन घटाना है? रोजाना इन चीजों का सेवन करें, तेजी से हो सकता है Weight Loss

Weight Loss Drinks : आजकल के समय में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या बन गया है. वजन कम करने लोग जिम, डाइट और सप्लीमेंट्स जैसे कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन जब तक यह सब चलता रहता है तो वजन कंट्रोल में रहता है. जैसे ही आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो कुछ ही महीनों में फिर वैसी ही स्थिति हो जाती है. दरअसल, सच तो यह है कि वजन रातों रात नहीं घटता, यह एक प्रक्रिया है. वजन कम करने के लिए डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना बहुत ही जरूरी है.

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, वजन घटाने के लिए कुछ ड्रिंक काफी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे इसका एकमात्र समाधान नहीं हैं. वजन घटाने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं. चलिए आपको बताते हैं वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए.

हमारा खान-पान अगर आप बहुत सारा जंक फूड खाकर वजन कम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे.

प्रतिदिन कम से कम कुछ देर व्यायाम करें.

पर्याप्त नींद और तनाव कंट्रोल बनाए रखना चाहिए.

मेथी का पानी

सही लाइफस्टाइल के साथ-साथ कुछ नेचुरल ड्रिंक का सेवन भी अच्छे परिणाम देगा. इनमें से एक मेथी का पानी है. एक चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगोकर रखें, सुबह उबाल लें, छान लें और पी लें. खड़े होकर पीने के बजाय बैठकर धीरे-धीरे पीना बेहतर है. इससे शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे घुलने की संभावना रहती है.

चिया सीड्स भी एक अच्छा विकल्प है. व्यायाम करने वालों के लिए नींबू पानी बहुत फायदेमंद होता है. चिया सीड्स भूख को कंट्रोल करते हैं और एनर्जी भी प्रदान करते हैं. एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड्स मिलाएं, उसमें नींबू का रस और शहद डालें और आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा.

दालचीनी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है. एक गिलास पानी में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर उबालें, जब तक पानी आधा न रह जाए तब तक उबालें और फिर पी लें. अदरक और हल्दी की चाय सर्दियों में सबसे अच्छा विकल्प है. पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और हल्दी डालकर उबालें. यह शरीर की गर्मी बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करती है. इसलिए गर्मियों में इसे न पीना ही बेहतर है.

