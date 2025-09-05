कहीं आपकी एक्सरसाइज ही वजन कम न होने की वजह तो नहीं है? जानिए क्या है एक्सपर्ट का कहना

वजन कम करने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग मानते हैं कि जितनी ज्यादा और जितनी कठिन एक्सरसाइज करेंगे, उतनी जल्दी वजन घटेगा. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो. कभी-कभी ज्यादा या गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज ही वजन कम होने में रुकावट की वजह बन सकती है.

हेल्थ, वेलनेस और वेट लॉस एक्सपर्ट सिमरन वलेचा (Simran Valecha) ने 20 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वर्कआउट करते समय हमें शरीर की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, पॉजिटिव और रिलैक्स माइंडसेट रखने से एक्सरसाइज का असर कई गुना बढ़ जाता है.

क्यों वर्कआउट के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा?

सिमरन ने अपनी पोस्ट में लिखा, “आपका वर्कआउट ही आपके वजन कम करने की स्पीड को धीमा कर सकता है.” उन्होंने खास तौर पर हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) का जिक्र किया. उनके मुताबिक, HIIT (High-Intensity Interval Training) करने से शरीर में कोर्टिसोल (cortisol) नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है. अगर कोर्टिसोल लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है तो पेट और कमर के आसपास फैट जमा होने लगता है.

दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है मसल्स को आराम न देना. अगर आप रोज लगातार एक्सरसाइज करते हैं और मांसपेशियों को रिकवर होने का समय नहीं देते, तो वे थकान महसूस होने लगती हैं. इसका नतीजा यह होता है कि आपकी बॉडी वर्कआउट का सही जवाब नहीं दे पाती और उसका असर कम हो जाता है. तीसरा वजह है, मानसिक तनाव. कई बार लोग एक्सरसाइज को लेकर ही स्ट्रेस लेने लगते हैं, जैसे ‘आज वर्कआउट पूरा नहीं किया', ‘ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं हुई'. ऐसा मानसिक दबाव आपका मोटिवेशन कम करता है और वर्कआउट का रिजल्ट घटा देता है.

सिमरन ने बताई वजन कम करने के लिए 3 जरूरी बातें-



1. HIIT और कोर्टिसोल – हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट्स कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पेट के आसपास चर्बी जमा हो सकती है.

2. आराम और रिकवरी – मांसपेशियों को आराम न देने से शरीर वर्कआउट पर रिस्पॉन्स देना बंद कर सकता है.

3. मानसिक तनाव – एक्सरसाइज के दौरान मानसिक तनाव भी वर्कआउट का असर कम होने की एक वजह है.

संतुलन जरूरी है

वजन घटाने के लिए सिर्फ वर्कआउट ही काफी नहीं है. संतुलित डाइट, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप रिलैक्स माइंडसेट के साथ एक्सरसाइज करेंगे, बीच-बीच में शरीर को आराम देंगे और सही डाइट लेंगे, तभी वजन घटाने की कोशिश सफल होगी.

