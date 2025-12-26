30 साल के बाद पेट की चर्बी क्यों बढ़ने लगती है? डॉक्टर से जानिए कारण और तुरंत चर्बी कम करने के उपाय

Weight Loss: आज के तनावपूर्ण जीवन और खराब लाइफस्टाइल के कारण पेट की चर्बी एक वैश्विक समस्या बन गई है. खासकर 30 साल की उम्र के बाद पेट पर चर्बी तेजी से बढ़ने लगती है. कई लोग अनुभव करते हैं कि जो आहार 20 साल की उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही अब वजन बढ़ा रहा है. AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, पेट की चर्बी बढ़ने का बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है. उम्र बढ़ने के साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर की संरचना में बदलाव आने लगते हैं और खानपान में भी बदलाव होता है, जिसके चलते पेट की चर्बी बढ़ने लगती है.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, पहले की तरह ही एक्सरसाइज करने पर भी वजन कम नहीं होता, क्योंकि शरीर के आंतरिक तंत्र अब अलग तरह से काम करते हैं. 30 साल की उम्र के बाद मांसपेशियों का कमजोर होना, हार्मोन में बदलाव और इंसुलिन की कार्यक्षमता में कमी पेट की चर्बी बढ़ने के मुख्य कारण हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ आहार लेना ही काफी नहीं है, बल्कि समय रहते कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो बढ़ती उम्र में इस चर्बी को रोका जा सकता है और शरीर को सुडौल रखा जा सकता है.

मांसपेशियों में कमी और कैलोरी बर्न की दर

30 साल की उम्र के बाद शरीर में मांसपेशियों की मात्रा हर दस वर्ष में 3 से 8 प्रतिशत तक घटने लगती है. मांसपेशियां शरीर का वह ऊतक हैं, जो आराम की स्थिति में भी कैलोरी जलाती हैं. मांसपेशियों के कम होने से शरीर की एनर्जी खर्च करने की क्षमता घट जाती है. मांसपेशियां रक्त में मौजूद ग्लूकोज का 70 से 80 प्रतिशत उपयोग करती हैं. हालांकि, मांसपेशियों का मांस घटने के साथ, यह शर्करा रक्त में ही रह जाती है और पेट पर वसा के रूप में जमा हो जाती है.

उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता 4 से 5 प्रतिशत तक कम हो जाती है. इसका मतलब यह है कि पहले जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा बढ़ाते थे, अब उतनी ही तेजी से रक्त शर्करा नहीं बढ़ाते. इंसुलिन की क्रिया धीमी होने पर, शरीर भोजन को एनर्जी में परिवर्तित करने के बजाय वसा में परिवर्तित करना शुरू कर देता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव पेट और कमर के क्षेत्र पर पड़ता है.

30 साल के बाद शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोनों का लेवल घटने लगता है. वहीं, दूसरी ओर व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण तनाव हार्मोन 'कोर्टिसोल' का लेवल बढ़ जाता है. हार्मोनों में इस असंतुलन के कारण शरीर पेट के भीतर वसा जमा करने लगता है, जिसके चलते चर्बी बढ़ने लगती है.

