अमरूद के बीज को चबाना चाहिए या निगलना चाहिए? यहां है सही जवाब

अमरूद ऐसा फल है जो लगभग पूरे साल आसानी से मिल जाता है. अमरूद सस्ता, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर होता है. इसमें विटामिन C, फाइबर और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि यह हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो. कुछ लोगों के लिए अमरूद खाना परेशानी भी पैदा कर सकता है. तो अमरूद खाते समय थोड़ी सावधानी रखना बेहतर रहेगा.इसका स्वाद, सुगंध और पोषक गुण इसे सबका पसंदीदा बना देते हैं. लेकिन जब अमरूद खाते हैं, तो एक सवाल हमेशा आता है – इसके बीजों का क्या करें? क्या इन्हें चबाकर खाना बेहतर है या सीधे निगल लेना ठीक रहता है? आइए, इस पर विस्तार से जानें.

अमरूद के बीज – चबाएं या निगल जाएं?

अगर बीजों को चबाकर खाएं तो क्‍या होगा...

अमरूद के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं. जब इन्हें अच्छी तरह चबाया जाता है, तो ये शरीर के पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद करते हैं.

1. पाचन में सुधार: बीज चबाने से वे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे फाइबर आसानी से पच जाता है और कब्ज जैसी परेशानी से राहत मिलती है.

2. पोषक तत्वों की प्राप्ति: अमरूद के बीजों में एंटीऑक्सिडेंट और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो चबाने पर शरीर को मिल जाते हैं.

3. ब्लड शुगर पर नियंत्रण: फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में सहायक होता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अगर बीजों को बिना चबाए निगल लें तो...

कई लोग अमरूद के बीजों को बिना चबाए ही निगल लेते हैं. ऐसा करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

1. कब्ज की समस्या: जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है, उन्हें बिना चबाए बीज निगलने पर कब्ज या पेट फूलने जैसी दिक्कत हो सकती है.

2. पोषक तत्वों का अभाव: बिना चबाए बीज वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.

3. पेट में असहजता: कुछ लोगों को सीधे बीज निगलने से गैस या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, खासकर अगर उनका पेट संवेदनशील हो.

क्या करें – अमरूद के बीजों को चबाएं या निगलें?

सबसे अच्छा तरीका यह है कि बीजों को हल्का-सा चबाकर खाया जाए. इससे फाइबर और पोषक तत्व दोनों का फायदा मिलता है और पाचन भी ठीक रहता है. अगर दांतों में बीज फंसने की परेशानी हो, तो अमरूद को बीज समेत पीसकर जूस या स्मूदी के रूप में लिया जा सकता है. इससे बीजों का फाइबर भी शरीर को मिल जाता है.

अंत में...

अमरूद के बीज सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं. बस अपने शरीर की प्रकृति को समझकर उन्हें खाने का तरीका चुनना जरूरी है. मजबूत पाचन वाले लोग इन्हें आराम से चबा सकते हैं, जबकि संवेदनशील पेट वाले लोग इन्हें पीसकर या सीमित मात्रा में लें. कुल मिलाकर, अमरूद एक ऐसा फल है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का खज़ाना भी देता है.

