दांतों में जमा प्लाक कैसे हटाएं? डेंटिस्ट ने बताया पीली गंदगी साफ करने का सही तरीका

Can dental plaque be removed naturally: कई लोगों की शिकायत होती है कि वे दिन में दो बार ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दांतों पर पीली परत जम जाती है. इसे ही प्लाक और टार्टर (कैलकुलस) कहा जाता है. यही परत आगे चलकर बदबू, मसूड़ों की सूजन और दांतों की कमजोरी का कारण बनती है. इसे लेकर डेंटिस्ट संदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दांतों के डॉक्टर ने बताया है कि आखिर प्लाक क्यों जमता है और इसे कैसे रोका जा सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

दांतों पर क्यों जम जाता है प्लाक?

डेंटिस्ट कहते हैं, दांतों की सही सफाई के लिए सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से ब्रश करना जरूरी है. इसके लिए-

हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें.

ब्रश को मसूड़ों से 45 डिग्री एंगल पर रखें.

हल्के गोल-गोल मूवमेंट में ब्रश करें.

आगे-पीछे जोर से रगड़ने से मसूड़ों के पास की गंदगी साफ नहीं होती.

कुछ लोगों की लार में कैल्शियम और मिनरल्स ज्यादा होते हैं. ऐसे लोगों में प्लाक जल्दी सख्त हो जाता है. यह जेनेटिक होता है और पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही केयर से इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है.

डेंटिस्ट कहते हैं आपके खानपान का भी आपके दांतों पर सीधा असर पड़ता है. जैसे-

बहुत ज्यादा चिपचिपे, मीठे और स्टार्च वाले फूड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इससे भी दांतों पर प्लाक जमने लगता है. स्मोकिंग या तंबाकू चबाने से टार्टर जल्दी जमता है. इन सब से अलग कम पानी पीने से मुंह सूखा रहता है, जिससे भी प्लाक तेजी से जमता है.

फ्लॉस और माउथवॉश

डेंटिस्ट कहते हैं, ब्रश सिर्फ 60–70% दांतों की सतह ही साफ करता है. दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे की गंदगी रह जाती है. इसलिए रोज डेंटल फ्लॉस या वॉटर फ्लॉसर का इस्तेमाल करें और जरूरत हो तो एंटी-प्लाक माउथवॉश लें.

प्लाक एक चिपचिपी बैक्टीरिया वाली परत होती है. अगर यह पूरी तरह साफ न हो, तो 24 से 48 घंटे में सख्त होकर टार्टर बन जाती है. इसके बाद ये साधारण ब्रश से यह नहीं हटती. इसे हटाने के लिए डेंटिस्ट से प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी पड़ती है. ऐसे में-

हर 6 महीने में प्रोफेशनल क्लीनिंग कराएं.

टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें.

दांतों की सफाई के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करें. ये ज्यादा असरदार होता है.

साथ ही खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप दांतों की पीली गंदगी से बच सकते हैं और अपनी ओरल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

