Co-ord Set पहनने पर लगता है नाइटसूट? Stylist ने बताया इस तरह पहनने पर लुक बन जाएगा सुपर क्लासी

Styling Tips: आजकल Co-ord Set हर लड़की की वॉर्डरोब का हिस्सा बन चुके हैं. ये पहनने में तो आरामदायक होते ही हैं, साथ ही देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि पहनने के बाद उनका Co-ord Set नाइट सूट जैसे दिखता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फैशन स्टाइलिस्ट नीलिमा सेठिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 3 कमाल की टिप्स बताई हैं, जिन्हें फॉलो कर आप Co-ord Set को नाइटसूट नहीं, बल्कि स्टाइलिश आउटफिट की तरह पहन सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे-

टिप नंबर 1- टैंक टॉप ऐड करें

नीलिमा बताती हैं, Co-ord Set के अंदर एक फिटेड टैंक टॉप पहनना बहुत जरूरी है. इससे आपकी कमर (waist) डिफाइन होती है और आउटफिट को स्ट्रक्चर मिलता है. जब आउटफिट शेप में दिखता है, तो वह लाउंजवियर नहीं बल्कि फैशन आउटफिट लगता है.

अगर आप Co-ord Set को फ्लैट्स या स्लिपर्स के साथ पहनती हैं, तो वह ज्यादा कैज़ुअल और नाइटसूट जैसा लग सकता है. इसकी जगह ब्लॉक हील्स या स्ट्रैपी हील्स पहनें. हील्स पूरे लुक को तुरंत एलिवेट कर देती हैं और आपको स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लुक देती हैं.

इन सब से अलग स्टाइलिस्ट बताती हैं, सही एक्सेसरीज Co-ord Set का पूरा गेम बदल सकती हैं. खासकर गोल्ड ज्वेलरी जैसे स्टेटमेंट ईयररिंग्स, चेन नेकलेस या ब्रेसलेट आउटफिट को क्लासी टच देते हैं. इसके साथ एक अच्छा हैंडबैग जोड़ लें, तो लुक और भी स्टाइलिश हो जाएगा.

हमेशा अच्छे फैब्रिक वाले Co-ord Sets चुनें, बहुत ढीले या ओवरसाइज सेट से बचें. इन सब से अलग न्यूट्रल या सॉलिड कलर्स ज्यादा एलिगेंट लगते हैं.

इस तरह पहनने पर आपका Co-ord Set आपको बेहद स्टाइलिस्ट लुक देगा.



