कौन सी बीमारी में अमरूद नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए?

ऐसा कौन है जिसे अमरूद नहीं पसंद. अमरूद को गरीबो का सेब कहा जाना है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ फल प्रभावशाली पोषण तत्वों से भरपूर है. अमरूद में विटामिन सी, डायट्री फाइबर, पोटेशियम और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. अमरुद खाने से सेहत को बहुत लाभ मिलते हैं. यहाँ इम्युनिटी बूस्टर तो ग्लोइंग स्किन देने में भी मदद करता है. साथ लिए अमरुद हार्ट हेल्थ को भी बेहतर कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं की होने के बाद भी कुछ लोगो को इसका सेवन नहीं करना चाहिए. चलिये यहाँ जानते हैं कि किन लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए और कौन सी बीमारी में अमरूद नहीं खाना चाहिए-

किन लोगों को अमरूद खाने से बचना चाहिए:

1. जिन्हें गैस या पेट फूलने की समस्या होती है

अमरूद में प्राकृतिक शर्करा यानी फ्रुक्टोज और विटामिन C की मात्रा ज़्यादा होती है. कई लोगों के शरीर में जब विटामिन C ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है, तो उसका कुछ हिस्सा आंतों में पच नहीं पाता और वहीं गैस बनने लगता है. इसी तरह, जिन लोगों को फ्रुक्टोज पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए अमरूद खाना पेट फूलने या भारीपन का कारण बन सकता है.

अगर आपको अमरूद खाने के बाद पेट में गैस या असहजता महसूस होती है, तो इसे खाली पेट या रात में सोने से ठीक पहले खाने से बचें. दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है.

2. मधुमेह के मरीज़

अक्सर कहा जाता है कि अमरूद शुगर के रोगियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है. यानी यह धीरे-धीरे शुगर रिलीज़ करता है. लेकिन अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, तो यह फायदा नुकसान में बदल सकता है.

अगर आप इंसुलिन या शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, तो एक या दो छोटे अमरूद ही पर्याप्त हैं. ज़्यादा खाने पर ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना रहती है. साथ ही, अमरूद को अकेले खाने के बजाय किसी प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाएँ, जैसे कि बादाम या दही के साथ. इससे शुगर धीरे-धीरे शरीर में घुलेगी और अचानक बढ़ेगी नहीं.

3. जिन लोगों को IBS या पाचन से जुड़ी परेशानी है

अमरूद में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं. यह फाइबर कब्ज दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन जिन लोगों को “इरिटेबल बाउल सिंड्रोम” (IBS) या पेट की संवेदनशीलता की समस्या है, उनके लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है.

ऐसे लोगों को अमरूद खाने के बाद पेट में दर्द, मरोड़, गैस या दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अगर आपको ऐसी परेशानी है, तो अमरूद कम मात्रा में खाएँ और देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है. अमरूद का छिलका हटाकर या उसे हल्का पकाकर खाने से भी ये दिक्कतें कम हो सकती हैं.

4. संवेदनशील त्वचा या एक्ज़िमा वाले लोग

अमरूद के फल और पत्तियों में कुछ प्राकृतिक यौगिक (कंपाउंड) होते हैं जो सामान्य त्वचा के लिए तो फायदेमंद हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा वालों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं. कुछ लोगों में यह एलर्जी, खुजली या जलन का कारण बन सकता है.

अगर आपको पहले से एक्ज़िमा या स्किन से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, तो अमरूद के पत्तों से बने घरेलू नुस्खे या फेसपैक इस्तेमाल करने से पहले किसी त्वचा विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें.

5. ज्यादा अमरूद खाने से क्या हो सकता है

अमरूद पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है. अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो पेट में भारीपन, गैस या हल्की दस्त जैसी दिक्कत हो सकती है. इसकी वजह है इसमें मौजूद अधिक फाइबर और शर्करा.

अमरूद को दिन में एक या दो बार, सीमित मात्रा में खाना सबसे अच्छा रहता है. बच्चों या बुज़ुर्गों को एक साथ ज़्यादा मात्रा में अमरूद देने से बचें.

नतीजा

अमरूद में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए यह असुविधा या परेशानी भी पैदा कर सकता है.

अगर आपको पेट फूलने, गैस, स्किन एलर्जी या ब्लड शुगर की समस्या है, तो अमरूद सीमित मात्रा में खाएँ और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें. याद रखें, कोई भी फल तभी फायदेमंद होता है जब उसे संतुलित मात्रा में खाया जाए.



