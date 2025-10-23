Avocado versus Banana: Which is better for breakfast : सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन माना जाता है. यह दिन की शुरुआत को तय करता है और पूरे दिन की ऊर्जा इसी पर निर्भर करती है. अगर नाश्ता सही और संतुलित हो, तो शरीर हल्का और दिमाग़ ताज़ा महसूस करता है. लेकिन नाश्ते का मतलब भारी-भरकम या ज़्यादा कैलोरी वाला खाना नहीं होना चाहिए. ज़रूरी है कि इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो. कई लोग नाश्ते में फल खाना पसंद करते हैं, और इस मामले में केला और एवोकाडो दोनों ही अच्छे विकल्प हैं. मगर सवाल यह है कि दोनों में से कौन ज़्यादा फायदेमंद है? आइए एक नज़र डालते हैं.

एवोकाडो बनाम केला: नाश्ते के लिए कौन बेहतर है:

नाश्‍ते में एवोकाडो खाने के फायदे

एवोकाडो एक मलाईदार और पोषक फल है, जो अब भारतीय रसोई में भी जगह बना रहा है. इसमें सेहतमंद वसा, खासकर मोनोअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो हृदय के लिए अच्छा माना जाता है. 100 ग्राम एवोकाडो में करीब 160 कैलोरी होती है. इसमें लगभग 15 ग्राम वसा, 2 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 6 से 7 ग्राम फाइबर होता है. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन E और K भी होते हैं. एवोकाडो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखता है. इसकी मुलायम बनावट इसे टोस्ट, सलाद या स्मूदी में शामिल करने के लिए बेहतरीन बनाती है.

नाश्‍ते में केला खाने के फायदे

केला भारत का बहुत आम और सस्ता फल है, लेकिन इसके फायदे कम नहीं हैं. 100 ग्राम केले में लगभग 89 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन, 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2.5 ग्राम फाइबर होता है. इसमें पोटैशियम, विटामिन B6 और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. केला शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए यह सुबह के समय या व्यायाम से पहले खाने के लिए एकदम सही माना जाता है. इसके अलावा, यह पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्या को कम करता है. थोड़ा कच्चा केला रेसिस्टेंट स्टार्च से भरपूर होता है, जो आंतों के लिए फायदेमंद है.

ऊर्जा और तृप्ति के मामले में

अगर बात तुरंत ऊर्जा की हो, तो केला आगे है. इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा — जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज — शरीर को तुरंत ताकत देती है. दूसरी ओर, एवोकाडो धीरे पचने वाला फल है. इसकी वजह से यह ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखता है और पेट को देर तक भरा रखता है. इसीलिए जो लोग सुबह जिम जाते हैं या दौड़-भाग वाला काम करते हैं, उनके लिए केला अच्छा विकल्प है, जबकि जो लोग दिनभर स्थिर ऊर्जा और तृप्ति चाहते हैं, उन्हें एवोकाडो अपनाना चाहिए.

वजन और हृदय के लिए कौन बेहतर

अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है या खाने की बार-बार इच्छा को रोकना है, तो एवोकाडो मदद कर सकता है. इसमें फाइबर और हेल्दी फैट दोनों होते हैं, जो भूख कम करते हैं. वहीं केला जल्दी पच जाता है, जिससे आप थोड़ी देर बाद फिर भूख महसूस कर सकते हैं. हालांकि, व्यायाम से पहले या बाद में केले का सेवन शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए सबसे अच्छा होता है.

हृदय स्वास्थ्य की बात करें तो...

एवोकाडो के स्वस्थ वसा दिल की धमनियों के लिए फायदेमंद हैं. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. केला भी दिल के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें पोटैशियम भरपूर होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है.

पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण

दोनों फलों में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है. एवोकाडो में मौजूद वसा शरीर को अन्य खाद्य पदार्थों से विटामिन और खनिज बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है. वहीं केले में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे पाचन और मजबूत होता है.

नतीजा: दोनों के अपने फायदे

अगर आप सुबह जल्दी में हैं, या व्यायाम से पहले कुछ हल्का और ऊर्जा देने वाला खाना चाहते हैं, तो केला बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आपको ऐसा नाश्ता चाहिए जो लंबे समय तक पेट भरा रखे, दिल के लिए अच्छा हो और शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे, तो एवोकाडो सही विकल्प है.

दरअसल, सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों को साथ मिलाकर खाया जाए. उदाहरण के लिए, टोस्ट पर मैश किया हुआ एवोकाडो लगाएँ और ऊपर केले के स्लाइस रखें. चाहें तो थोड़े चिया सीड्स भी डाल दें. यह न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि दिन की एक सेहतमंद और ऊर्जावान शुरुआत भी देगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)