नहीं बढ़ रहा बच्चों का वजन? पीडियाट्रिशियन ने बताया डाइट में शामिल कर दें ये 5 चीजें, बढ़ने लगेगा बॉडी वेट

आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें बच्चे की डाइट में शामिल करने से उनका वजन बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर होगी. यह जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी ने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दी है.

वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या खिलाएं
5 food items to increase kids body weight: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की सेहत अच्छी रहे और वजन सही हो. कई बार उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन काफी कम होता है, जिसके कारण माता-पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं. इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स की यह भी शिकायत रहती है कि उनके बच्चे खाते तो बहुत हैं लेकिन उनका बॉडी वेट बढ़ता नहीं है. अगर आप भी बच्चे के वजन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें बच्चे की डाइट में शामिल करने से उनका वजन बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर होगी. यह जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी ने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दी है. 

1. केला

डॉक्टर मोहित बताते हैं कि केला कैलोरीज का बहुत अच्छा सोर्स होता है और यह आसानी से पच भी जाता है. इसके अलावा केला बच्चों को बहुत पसंद भी होता है. बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए आप उसकी सुबह की डाइट में केला जरूर शामिल कर दें या आप बनाना शेक भी पिला सकते हैं. 

2. दही और पनीर

बच्चे का बॉडी वेट बढ़ाने के लिए आप उसे रोज दही और पनीर जरूर खिलाएं. डॉक्टर बताते हैं कि दूध के ये प्रोडक्ट्स हेल्दी फैट्स, कैल्शियम और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जो बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. इन दोनों चीजों को आप बच्चे की दिन की डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. देसी घी

खाने के साथ देसी घी का इस्तेमाल करने से कैलोरी बढ़ती है. बॉडी वेट बढ़ाने के लिए आप बच्चों की रोटी, दाल, सब्जी में घी डालकर जरूर दें. 

4. अंडा

अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसके सेवन से वजन भी बहुत जल्दी बढ़ता है. डॉक्टर मोहित बताते हैं कि अंडे को बच्चे की शाम की डाइट में शामिल किया जा सकता है. इससे शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होगी और विटामिन डी भी भरपूर मिलेगा.

5. हलवा

डॉक्टर मोहित बताते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए हलवा भी बहुत लाभदायक हो सकता है. इसके लिए आप बच्चे की शाम की डाइट में हलवा शामिल कर सकते हैं. आप घर में रागी, बेसन, सूजी या आटे किसी का भी हलवा बना सकते हैं. इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करना बिल्कुल भी न भूलें.

