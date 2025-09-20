ये 8 संकेत बताते हैं शरीर में हो गई है Iodine की कमी, तुरंत करिए Diet में चेंज

Iodine diet tips : क्या आप भी अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, या फिर वजन बढ़ने से परेशान हैं? ये आयोडीन की कमी का संकेत हो सकते हैं. बता दें कि ये आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं. ऐसे में इसकी कमी आपके लिए कई सीरियस हेल्थ कंडीशन पैदा कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं आयोडीन की कमी के क्या 8 लक्षण हैं, और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है.

आयोडीन की कमी के लक्षण क्या हैं - What are the symptoms of iodine deficiency?

बिना किसी खास वजह के अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसकी एक वजह आयोडीन की कमी भी हो सकती है. अगर आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये आयोडीन की कमी का संकेत हो सकता है. गर्दन में थायराइड ग्लैंड होती है, और आयोडीन की कमी होने पर ये सूज सकती है. इसे घेंघा (Goiter) भी कहते हैं. आयोडीन की कमी से आपके बाल कमजोर होकर झड़ने लग सकते हैं. साथ ही, आपकी त्वचा भी रूखी और बेजान दिख सकती है. अगर आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा ठंड महसूस होती है, भले ही मौसम गर्म हो, ये भी आयोडीन की कमी का बड़ा संकेत हो सकता है. आयोडीन की कमी से याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है. आपको चीजों को याद रखने में दिक्कत हो सकती है जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है, उन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है. थायराइड हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं. महिलाओं में आयोडीन की कमी से पीरियड्स से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है.

ये तो बात हो गई लक्षणों की अब आते हैं इसकी कमी पूरी करने वाले सुपरफूड्स पर...

आयोडीन की कमी कैसे करें दूर - How to overcome iodine deficiency

आयोडीन की कमी को आयोडाइज्ड नमक के सेवन, समुद्री भोजन (मछली, झींगा), डेयरी फूड्स (दूध, दही, पनीर), और अंडे जैसे आयोडीन रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके पूरा किया जा सकता है.

लेकिन आयोडीन की कमी अगर बहुत गंभीर है, तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूर हो सकती है, खासकर प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए.





