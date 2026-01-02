मुंह की बदबू से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान देसी नुस्खे, पास आने से कोई नहीं कतराएगा

Muh ke badbu door karne ka desi nuskha : कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला अपना चेहरा पीछे कर लेता है. यह पल बहुत शर्मिंदगी भरा हो सकता है. मुंह की बदबू यानी एक ऐसी समस्या है जो किसी का भी कॉन्फिडेंस कम कर सकती है. ब्रश करने के बाद भी कई लोगों को यह दिक्कत रहती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बता दें कि आपके किचन में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 5 असरदार देसी नुस्खे.

मुंह की बदबू दूर करने का नुस्खा

सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर ही नहीं है, बल्कि यह बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करती है. खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डालें. यह पाचन में भी मदद करती है और मुंह में लार (saliva) बढ़ाती है, जिससे बदबू नहीं आती.

लौंग में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मुंह से स्मेल आ रही है, तो एक लौंग अपने मुंह में रख लें और उसे धीरे-धीरे चूसें. इससे न सिर्फ बदबू जाएगी बल्कि दांतों के दर्द में भी आराम मिलेगा.

अक्सर मुंह सूखने की वजह से भी बदबू आने लगती है. जब हमारा मुंह सूखा होता है, तो बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. इसलिए दिन भर भरपूर पानी पिएं. पानी पीने से मुंह साफ रहता है और गंदगी जमा नहीं होती.

रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे (gargle) करें. यह गले और मुंह के उन कीटाणुओं को खत्म करता है जो बदबू की असली वजह होते हैं. यह सबसे पुराना और पक्का इलाज है.

नींबू में एसिडिक तत्व होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं. अगर आप सुबह उठकर हल्के गरम पानी में नींबू निचोड़कर पीते हैं या उससे कुल्ला करते हैं, तो दिन भर आपका मुंह फ्रेश रहेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)