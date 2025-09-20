विज्ञापन
विशेष लिंक

पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, कर लें अभी से तैयारी, ये चीजें सर्दी- जुकाम को रखेंगी दूर

Jukam Se Kaise Bache: हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी- जुकाम से बचा जा सकता है. ये दूध शरीर को अंदर से गर्मी प्रदान करता है और गले की खराश से रक्षा भी करता है. रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में बस एक चम्मच हल्दी डालें और इसे पी लें.

Read Time: 3 mins
Share
पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, कर लें अभी से तैयारी, ये चीजें सर्दी- जुकाम को रखेंगी दूर
Jukam Se Kaise Bache: कहा जा रहा है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है.

Jukam Se Kaise Bache: मॉनसून जाने के बाद अब कड़ाके की ठंड दस्कत देने वाली है. मौसम में आनेवाला ये बदलाव आपको बीमार कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें और शरीर को अंदर से गर्म रखें. सही डाइट और व्यायाम के जरिए ठंड के कारण होने वाली बीमारियों जैसे कि सर्दी- जुकाम से बचा जा सकता है. कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनका सेवन अगर नियमित रूप से किया जाए तो शरीर के अंदर की गर्मी बनीं रहती है और ठंड आपको छू भी नहीं सकती है. तो आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में.

सर्दी जुकाम से करें अपनी रक्षा (Jukam Se Kaise Bache)

अदरक

अदरक में कई गुण मौजूद होता हैं और इसका सेवन करने से शरीर अदंर से गर्म रहता है. अदरक का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. इसे सब्जी में डालकर खा सकते हैं या फिर चाय में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं. इतना ही नहीं अदरक को भूनकर भी खाया जा सकता है. सर्दी के दौरान रोज थोड़ा अदरक तो आप जरूर खाएं.

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी- जुकाम से बचा जा सकता है. ये दूध शरीर को अंदर से गर्मी प्रदान करता है और खराश से खले की रक्षा भी करता है. रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में बस एक चम्मच हल्दी डालें और इसे पी लें.

काली मिर्च और लहुसन

काली मिर्च और लहुसन का सेवन करने से भी शरीर को आसानी से ठंड नहीं लगती है. एक चम्मच शहद में आप थोड़ी सी काली मिर्च और भूना हुआ लहुसन मिला दें. इसका सेवन दिन में एक बार करें.

इसके अलावा अपनी डाइट में हरी सब्जी, दाल, दूध, अंडे जैसी चीजें भी शामिल कर लें. इनका सेवन करने से भी शरीर गर्म रहता है.

एक्सरसाइज

एक्सरसाइज करने से शरीर फीट रहता है और ठंड आसानी से नहीं लगती है. अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो योगा कर सकते हैं. इसके अलावा रोज आधे घंटे की वॉक भी आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Colds And Flu, Jukam Se Kaise Bache, Jukam Hone Par Kya Kare, Jukam Kya Hota Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com