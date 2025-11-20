15 दिन तक रात में सोने से पहले दूध में मिलाकर पी लें ये 7 चीजें, मिलेंगे फायदे ही फायदे

Rat ke doodh me kya milakar piye : हम सब जानते हैं कि रात को दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसमें कुछ खास चीजें मिला ली जाएं तो इसका फायदा डबल हो जाता है? ये चीजें न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, बल्कि आपको अच्छी नींद लाने और पेट को भी ठीक रखने में मदद करती हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कौन सी 7 चीजें आपको दूध में मिलाकर पीना सेहत के लिए होता है बेस्ट.

आइए, जानते हैं रात में दूध के साथ क्या-क्या मिलाना चाहिए:

रात के दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए - What should be mixed in milk at night?

घी (Ghee): अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो दूध में एक चम्मच देसी घी मिलाकर पीजिए. यह पेट को साफ रखता है और हाजमा भी बेहतर करता है.

हल्दी (Turmeric): इसे 'गोल्डन मिल्क' भी कहते हैं. गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मजबूत होती है. सर्दी-खांसी में यह एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा का काम करती है.

शहद (Honey): खांसी और गले की खराश में शहद वाला दूध किसी दवाई से कम नहीं. यह गले को तुरंत आराम देता है.

बादाम और काजू (Almonds & Cashews): अगर आपको दिमागी ताकत बढ़ानी है, तो दूध में बादाम या काजू पीसकर डालें. यह शरीर को जरूरी पोषण देता है और दिमाग को तेज करता है.

इलायची (Cardamom): दूध में इलायची मिलाकर पीने से आपका पाचन तंत्र (Digestive System) सुधरता है और शरीर की थकावट या कमजोरी भी दूर होती है.

गुड़ (Jaggery): अगर आपके शरीर में खून की कमी है (एनीमिया), तो चीनी की जगह गुड़ डालकर दूध पीजिए. यह आयरन को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है.

खजूर (Dates): दूध में खजूर मिलाकर पीना एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है. यह विटामिन और मिनरल्स से भरा होता है, जिससे आपको तुरंत ताकत मिलती है.

यह भी पढ़ें

मूली के साथ कभी नहीं खाएं ये 6 चीजें, सेहत के लिए है रेड अलर्ट!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)