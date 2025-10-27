विज्ञापन
सर्दी में खांसी-जुकाम से हैं परेशान, तो ये 3 योगासन दिलाएंगे राहत, जानें कैसे

Yoga for Cold and Cough Relief: आयुष मंत्रालय रोजाना 30 मिनट योग-प्राणायाम करने की सलाह देता है. कुछ आसन ऐसे हैं जिन्हें खांसी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति राहत पाने के लिए आजमा सकता है.

Yoga For Cold and Cough: सर्दी में खांसी-जुकाम हो जाय तो इन योग आसनों को अपनाएं.

Yoga for Cold and Cough Relief: योग न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति, इम्यूनिटी और श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है. खासतौर से सर्दियों के मौसम में जुकाम-खांसी से बचने में योग काफी प्रभावी माना जाता है. योग के अभ्यास से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, फेफड़ों और श्वसन नलियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही तनाव कम होता है. आयुष मंत्रालय रोजाना 30 मिनट योग-प्राणायाम करने की सलाह देता है. कुछ आसन ऐसे हैं जिन्हें खांसी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति राहत पाने के लिए आजमा सकता है.

सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मददगार योगासन (Yoga Asanas That Help Relieve Cold and Cough)

1. उत्तानासन

उत्तानासन का अभ्यास खांसी-जुकाम में राहत देने में सहायक होता है. यह आसन शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सांस की नलियों को आराम पहुंचाता है. जब सांस का मार्ग खुला रहता है तो नाक की बंदी और गले में जकड़न कम होती है. यह आसन शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे जुकाम और ठंड के कारण होने वाली तकलीफ घटती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उत्तानासन मानसिक तनाव को भी कम करता है और तनाव कम होने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है.

2. अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन भी खांसी-जुकाम में लाभकारी माना जाता है. इस आसन से शरीर के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है. जब फेफड़े सही तरीके से काम करते हैं तो सांस लेना आसान होता है और गले में जमाव महसूस नहीं होता. साथ ही यह आसन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे इंफेक्शन से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, इस आसन को नियमित रूप से करने से सर्दियों में खांसी और जुकाम के लक्षण कम महसूस होते हैं और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है.

3. सेतुबंधासन

सेतुबंधासन भी इम्यूनिटी बढ़ाने और नाक की बंदी को कम करने में मदद करता है. इस आसन से ब्लड फ्लो सिर और छाती की ओर जाता है, जिससे गले और फेफड़ों तक ताजगी पहुंचती है. यह खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम या नाक बंद होने की समस्या रहती है. यह आसन शरीर में एनर्जी पैदा करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

