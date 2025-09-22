सौंफ के बीजों को इस तरीके से इस्तेमाल कर बढ़ाएं पाचन शक्ति, पेट के इन रोगों से भी मिलेगी मुक्ति

How to Use Fennel Seeds for Stomach Problem: सौंफ एक मसाला है, जो सुगंधित होने के साथ कई स्वास्थ्य गुणों का भी खजाना है. अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय तो यह पाचन शक्ति बढ़ाने के साथ पेट की कई समस्याओं के लिए कमाल कर सकता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. गैस, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी और भूख न लगना जैसे रोग अब हर घर में सुनने को मिलते हैं. इसका मुख्य कारण है गलत खानपान, तनाव और खराब लाइफस्टाइल. लेकिन, आयुर्वेद में एक ऐसा घरेलू उपाय है जो इन सभी समस्याओं से राहत दिला सकता है और वो है सौंफ के बीज.

सौंफ न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह एक बेहतरीन औषधि भी है. इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइबर, विटामिन सी और कई जरूरी तेल होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. अगर आप सौंफ को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा सकता है और पेट के कई रोगों से छुटकारा दिला सकता है.

ये भी पढ़ें: इन 5 वेजिटेरियन फूड्स में होता है अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिशनिष्ट ने बताया किसमें कितने ग्राम मिलेगा

सौफ का इस्तेमाल करने का तरीका (How to use Fennel)

1. भोजन के बाद सौंफ चबाना

भोजन के बाद एक चम्मच सौंफ चबाने से पाचन क्रिया तेज होती है. यह लार के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है. साथ ही यह मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है.

2. सौंफ की चाय

एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर 5 मिनट तक उबालें. इसे छानकर पीने से गैस, पेट दर्द और सूजन में राहत मिलती है. यह चाय दिन में एक या दो बार पी सकते हैं.

ये भी पढ़ें: एक सवाल रोज: मुझे दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए?

3. सौंफ और मिश्री का मिश्रण

सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर एक डिब्बे में रखें. रोजाना एक चम्मच खाने के बाद लेने से एसिडिटी और जलन में आराम मिलता है. यह स्वाद में भी अच्छा होता है और बच्चों को भी दिया जा सकता है.

4. सौंफ का पानी

रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ भिगो दें. सुबह इसे छानकर खाली पेट पी लें. यह पेट को साफ करता है, भूख बढ़ाता है और कब्ज से राहत दिलाता है.

5. सौंफ का पाउडर

सौंफ को सुखाकर पीस लें और इसका पाउडर बना लें. इसे एक चुटकी गर्म पानी या शहद के साथ लेने से पेट की ऐंठन यानि क्रैम्प्स और भारीपन में आराम मिलता है.

ये भी पढ़ें: तेजी से घटेगा वजन, नवरात्रि के नौ दिन फॉलो करें ये डाइट प्लान | Day One

किन समस्याओं में फायदेमंद है सौंफ? (Which Stomach Diseases is Fennel Beneficial)

गैस और अपच

पेट दर्द और सूजन

एसिडिटी और जलन

भूख न लगना

कब्ज और भारीपन

सौंफ एक ऐसा घरेलू उपाय है जो आसानी से हर रसोई में मिल जाता है और इसके फायदे अनगिनत हैं. अगर आप इसे रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो पाचन तंत्र मजबूत होगा और पेट की छोटी-मोटी समस्याएं खुद-ब-खुद दूर हो जाएंगी.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)