बार-बार आ रही खट्टी डकार? समझ जाएं पेट दे रहा है खतरे का संकेत, इन घरेलू उपायों से करें ठीक

Sour Burps Reason: अक्सर खट्टी डकारें आती हैं और पाचन की दिक्कत रहती है, तो आपके लिए ये एक संकेत है कि पाचन तंत्र ठीक नहीं है. आइए जानते हैं इसे कैसे पहचानें और ठीक करने के लिए क्या करें.

Acid Reflux Relief Home Remedy: एसिड रिफ्लक्स और खट्टी डकार खराब पाचन का संकेत है.

Khatti Dakar Ka Karan: खराब रूटीन और गड़बड़ खान-पान कई शारीरिक-मानसिक समस्याओं की वजह बनते हैं. आज के समय में खट्टी डकारें एक आम समस्या बन गई हैं. खट्टी डकार सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि पेट में एक्स्ट्रा एसिड और पाचन तंत्र की गड़बड़ी का अलार्म है. आयुर्वेद के पास इस समस्या का आसान उपाय है. जब पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनता है या भोजन देर से पचता है, तो एसिड ऊपर की ओर आता है और खट्टी डकारें होती हैं. खट्टी डकार होने के कारणों पर नजर डालें तो भारी-तला भोजन, देर रात खाना, जल्दी-जल्दी खाना, ज्यादा मसालेदार या खट्टी चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तनाव, खराब नींद और भोजन के बाद तुरंत लेटना शामिल हैं. इनसे पेट का पीएच असंतुलित हो जाता है और गैस बढ़ती है.

खट्टी डकार के कारण | Causes of Sour Burps (Indigestion)

  • भारी-तला भोजन
  • देर रात खाना
  • जल्दी-जल्दी खाना
  • ज्यादा मसालेदार या खट्टी चीजें
  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • तनाव
  • इर्रेगुलर नींद
  • भोजन के बाद तुरंत लेटना

इनसे पेट का पीएच लेवल असंतुलित हो जाता है और गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी की समस्या बढ़ती है.

खट्टी डकार से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय | Ayurvedic Remedies to Relieve Sour Burps (Acid Reflux)

आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर इस समस्या से आसानी से निजात पाई जा सकती है. आयुर्वेद ने खट्टी डकार से राहत के लिए आसान उपाय बताए हैं:

1. भोजन के बाद सौंफ चबाना

मीठी सौंफ और मिश्री के चूर्ण का सेवन करने से खट्टी डकार से राहत मिल सकती है. सौंफ में एनेथोल होता है, जो गैस और एसिड कम करता है.

2. गुनगुने पानी में आधा चम्मच शहद

ये मिश्रण पीना खट्टी डकार के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. अगर आपको लगातर खट्टी डकारें आ रही हैं, तो गुनगुना पानी और शहद आपके लिए कमाल सकता है.

3. खाली पेट नारियल पानी

अगर आप खट्टी डकार आ रही हैं, तो सुबह खाली पेट नारियल पानी पिएं, जो प्राकृतिक रूप से एसिड को कंट्रोल करता है और खट्टी डकार की समस्या दूर रहती है.

4. पका केला खाएं

पका केला खाएं, क्योंकि इसमें पेक्टिन एसिड को सोखता है. इसके अलावा, अजवाइन, काला नमक और सूखा नींबू छिलका चूर्ण भोजन के बाद लें.

5. सूखा अदरक (सोंठ) शहद

सूखा अदरक (सोंठ) शहद के साथ या धनिया बीज का पानी पीएं. खीरे का रस भी ठंडक देता है. यही नहीं, राहत के लिए भूने जीरे का पानी भी लाभदायी है.

6. वज्रासन करें

खट्टी डकार से राहत पाने के लिए भोजन के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन का अभ्यास करें. यह पाचन बढ़ाता है और एसिड को ऊपर आने से रोकता है.

घर पर खट्टी डकार से राहत पाने के 3 जादुई उपाय! |  3 Magical Home Remedies to Get Relief From Sour Burps

डॉ. अमित मिगलानी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, AIMS फरिदाबाद के अनुसार, खट्टी डकार से बचने के लिए आपके किचन में ही कुछ घरेलू नुस्खे मौजूद हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में:

1. सौंफ का पानी: सौंफ पाचन को बढ़ावा देता है और एसिडिटी से राहत दिलाता है. बस सौंफ को पानी में उबालकर पी लें.
2. कीवी: कीवी में एक्टिनिडिन एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याएं दूर करता है.
3. भुनी हुई अलसी: अलसी में डायटरी फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

