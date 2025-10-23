आयुर्वेद में बताया गया है हेल्दी रहने का असली मंत्र, सिर्फ डाइट नहीं, डेली रूटीन में शामिल करनी होंगी ये चीजें

Ayurvedic Tips for Healthy Body: आयुर्वेद का नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई पाबंदी वाली चीज है, जैसे ये मत खाओ, वो मत करो. लेकिन, असल में आयुर्वेद पाबंदी नहीं, बल्कि संतुलन की बात करता है. ये हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर की प्रकृति के मुताबिक कैसे जिएं, ना कि उसके खिलाफ. सबसे पहली बात है कि जब भूख लगे, तभी खाएं. कई बार हम टाइम देखकर खाना खाते हैं या ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये आदतें धीरे-धीरे पाचन खराब करती हैं. अगर शरीर को भूख नहीं लगी है, तो खाना भी ठीक से नहीं पचेगा और उल्टा नुकसान होगा.

डाइट में शामिल होने चाहिए 6 स्वाद वाली चीजें

दूसरी बात, हमारे खाने में 6 तरह के स्वाद होने चाहिए: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला. जब ये सब स्वाद थोड़े-थोड़े शामिल होते हैं, तो शरीर को पूरा पोषण मिलता है. सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं.

संतुलित खाना खाने के फायदे

आयुर्वेद की मानें तो एक संतुलित खाना आपके शरीर को एनर्जी देता है, ध्यान लगाने में मदद करता है और आपको हर दिन की भागदौड़ से निपटने के लिए तैयार करता है. इसलिए न ज्यादा, न कम, बस जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ.

शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या करें?

अब बात करें दिनभर की आदतों की तो अगर आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, पानी खूब पीते हैं और खुद को दिनभर हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपका शरीर मजबूत बना रहेगा. इससे न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि मन भी खुश रहेगा और सोचने-समझने की ताकत भी तेज होगी.

कैसी लाइफस्टाइल की सिफारिश करता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद ये भी कहता है कि सेहत सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल मायने रखती है. मतलब ये कि आप कितनी देर सोते हैं, कितना चलते हैं और कितना तनाव लेते हैं, ये सब चीजें आपकी सेहत पर असर डालती हैं. इसलिए रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करना, समय पर सोना और दिमाग को भी आराम देना बहुत जरूरी है.

