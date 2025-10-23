विज्ञापन
विशेष लिंक

आयुर्वेद में बताया गया है हेल्दी रहने का असली मंत्र, सिर्फ डाइट नहीं, डेली रूटीन में शामिल करनी होंगी ये चीजें

How to Stay Healthy and Fit: हमारे खाने में 6 तरह के स्वाद होने चाहिए. मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला. जब ये सब स्वाद थोड़े-थोड़े शामिल होते हैं, तो शरीर को पूरा पोषण मिलता है. सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
आयुर्वेद में बताया गया है हेल्दी रहने का असली मंत्र, सिर्फ डाइट नहीं, डेली रूटीन में शामिल करनी होंगी ये चीजें
How to Stay Healthy: आयुर्वेद की मानें तो एक संतुलित खाना आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है.

Ayurvedic Tips for Healthy Body: आयुर्वेद का नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई पाबंदी वाली चीज है, जैसे ये मत खाओ, वो मत करो. लेकिन, असल में आयुर्वेद पाबंदी नहीं, बल्कि संतुलन की बात करता है. ये हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर की प्रकृति के मुताबिक कैसे जिएं, ना कि उसके खिलाफ. सबसे पहली बात है कि जब भूख लगे, तभी खाएं. कई बार हम टाइम देखकर खाना खाते हैं या ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये आदतें धीरे-धीरे पाचन खराब करती हैं. अगर शरीर को भूख नहीं लगी है, तो खाना भी ठीक से नहीं पचेगा और उल्टा नुकसान होगा.

ये भी पढ़ें: घी का दीपक आस्था ही नहीं, सेहत का भी रहस्य, रोज जलाने से मिलते हैं ये अनोखे स्वास्थ्य लाभ, जानिए

डाइट में शामिल होने चाहिए 6 स्वाद वाली चीजें

दूसरी बात, हमारे खाने में 6 तरह के स्वाद होने चाहिए: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला. जब ये सब स्वाद थोड़े-थोड़े शामिल होते हैं, तो शरीर को पूरा पोषण मिलता है. सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं.

संतुलित खाना खाने के फायदे

आयुर्वेद की मानें तो एक संतुलित खाना आपके शरीर को एनर्जी देता है, ध्यान लगाने में मदद करता है और आपको हर दिन की भागदौड़ से निपटने के लिए तैयार करता है. इसलिए न ज्यादा, न कम, बस जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ.

शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या करें?

अब बात करें दिनभर की आदतों की तो अगर आप प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, पानी खूब पीते हैं और खुद को दिनभर हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपका शरीर मजबूत बना रहेगा. इससे न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि मन भी खुश रहेगा और सोचने-समझने की ताकत भी तेज होगी.

ये भी पढ़ें: आपका तकिया कवर है बालों के टूटने का सबसे बड़ा कारण? जानिए बालों के लिए कौन सा तकिया है बेस्ट

कैसी लाइफस्टाइल की सिफारिश करता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद ये भी कहता है कि सेहत सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल मायने रखती है. मतलब ये कि आप कितनी देर सोते हैं, कितना चलते हैं और कितना तनाव लेते हैं, ये सब चीजें आपकी सेहत पर असर डालती हैं. इसलिए रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करना, समय पर सोना और दिमाग को भी आराम देना बहुत जरूरी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Stay Healthy, Ayurveda, Ayurvedic Tips For Healthy Lifestyle, Ayurveda Diet, Ayurvedic Lifestyle Hacks, Daily Routine In Ayurveda For Health, Ayurveda Health Guide, Ayurvedic Diet Changes For Health, How Ayurveda Helps Prevent Diseases Naturally
Get App for Better Experience
Install Now