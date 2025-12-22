विज्ञापन
डिवाइडर से टक्कर और हाइवे पर पलट गई बस, इंडोनेशिया में भयंकर सड़क हादसे में 16 की दर्दनाक मौत- Video

Indonesia Bus accident: पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद पहुंचे और छह यात्रियों के शव बरामद किए, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. अन्य 10 लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई.

डिवाइडर से टक्कर और हाइवे पर पलट गई बस, इंडोनेशिया में भयंकर सड़क हादसे में 16 की दर्दनाक मौत- Video
Indonesia Bus accident: इंडोनेशिया में बड़ा सड़क हादसा
  • इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक पैसेंजर बस टोल रोड पर नियंत्रण खोकर कंक्रीट बैरियर से टकराई
  • दुर्घटना में कम से कम सोलह लोगों की मौत हुई और अठारह यात्री गंभीर या बहुत गंभीर हालत में हैं
  • बस जकार्ता से योग्यकार्ता जा रही थी और सेमारंग के क्रापयाक टोल मार्ग पर घुमावदार एग्जिट रैंप पर पलटी
इंडोनेशिया में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक पैसेंजर बस की दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने कहा कि 34 लोगों को ले जा रही बस ने एक टोल रोड पर नियंत्रण खो दिया और एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गई. उन्होंने बताया कि यह बस देश की राजधानी जकार्ता से देश के प्राचीन शाही शहर योग्यकार्ता जा रही थी. तभी मध्य जावा के सेमारंग शहर में क्रापयाक टोल मार्ग पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में प्रवेश करते समय यह पलट गई.

एग्जिट रैंप एक ढलान वाला रास्ता या मार्ग होता है, जो मुख्य सड़क (जैसे हाईवे या फ्रीवे) से गाड़ियों को बाहर निकलने (एक्गिट) या किसी अन्य सड़क से जुड़ने के लिए बनाया जाता है. बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने कहा, "जबरदस्त टक्कर से कई यात्री उछल पड़े और वे बस की बॉडी में फंस गए."

पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद पहुंचे और छह यात्रियों के शव बरामद किए, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. बुडियोनो ने कहा कि अन्य 10 लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जिन 18 पीड़ितों का नजदीकी दो अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनमें पांच लोग बहुत गंभीर (क्रिटिकल कंडिशन) और 13 की हालत गंभीर (सीरियस कंडिशन) है.

इंडोनेशिया की टीवी रिपोर्टों में दिखाया गया कि पीले रंग की बस एक तरफ पलट गई है. राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के कर्मी, पुलिस और राहगीर बस को घेरकर खड़े हैं जबकि एम्बुलेंस पीड़ितों और मृतकों को दुर्घटनास्थल से दूर ले जा रही थी.

