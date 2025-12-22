डिवाइडर से टक्कर और हाइवे पर पलट गई बस, इंडोनेशिया में भयंकर सड़क हादसे में 16 की दर्दनाक मौत- Video

इंडोनेशिया में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक पैसेंजर बस की दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने कहा कि 34 लोगों को ले जा रही बस ने एक टोल रोड पर नियंत्रण खो दिया और एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गई. उन्होंने बताया कि यह बस देश की राजधानी जकार्ता से देश के प्राचीन शाही शहर योग्यकार्ता जा रही थी. तभी मध्य जावा के सेमारंग शहर में क्रापयाक टोल मार्ग पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में प्रवेश करते समय यह पलट गई.

एग्जिट रैंप एक ढलान वाला रास्ता या मार्ग होता है, जो मुख्य सड़क (जैसे हाईवे या फ्रीवे) से गाड़ियों को बाहर निकलने (एक्गिट) या किसी अन्य सड़क से जुड़ने के लिए बनाया जाता है. बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने कहा, "जबरदस्त टक्कर से कई यात्री उछल पड़े और वे बस की बॉडी में फंस गए."

Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono menyampaikan tim SAR gabungan telah menuntaskan proses evakuasi penumpang bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Simpang Susun Krapyak KM 420-A, arah Jatingaleh, Kota Semarang.



Dari total 34 penumpang yang dievakuasi, 19 orang… pic.twitter.com/GzhoAFTPTL — Radio Elshinta (@RadioElshinta) December 21, 2025

पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के लगभग 40 मिनट बाद पहुंचे और छह यात्रियों के शव बरामद किए, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. बुडियोनो ने कहा कि अन्य 10 लोगों की अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जिन 18 पीड़ितों का नजदीकी दो अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनमें पांच लोग बहुत गंभीर (क्रिटिकल कंडिशन) और 13 की हालत गंभीर (सीरियस कंडिशन) है.

इंडोनेशिया की टीवी रिपोर्टों में दिखाया गया कि पीले रंग की बस एक तरफ पलट गई है. राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के कर्मी, पुलिस और राहगीर बस को घेरकर खड़े हैं जबकि एम्बुलेंस पीड़ितों और मृतकों को दुर्घटनास्थल से दूर ले जा रही थी.

