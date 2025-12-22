विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 18: धुरंधर ने किया सबको फेल, 18वें दिन की कमाई जान लगेगा झटका

Dhurandhar Box Office Collection Day 18: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखे हुई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में भी दर्शकों को खींच रही है.

Dhurandhar Box Office Collection Day 18: धुरंधर ने किया सबको ढेर
Dhurandhar Box Office Collection Day 18: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखे हुई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में भी दर्शकों को खींच रही है. रिलीज के 18 दिनों बाद भी 'धुरंधर' की कमाई मजबूत बनी हुई है, जो हाल के हिंदी फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है. 'धुरंधर' ने दूसरे हफ्ते में करीब 253 करोड़ रुपये की कमाई की थी. तीसरे हफ्ते की शुरुआत शानदार रही. तीसरे शुक्रवार को 22.5 करोड़, शनिवार को 34.25 करोड़ और रविवार को 38.5 करोड़ रुपये कमाए. 

धुरंधर ने कितने कमाए

सैकनिल्क के मुताबिक तीसरे सोमवार को 'धुरंधर' ने सामान्य गिरावट के साथ करीब 10.32 करोड़ रुपये जोड़े गए. इससे भारत में कुल नेट कलेक्शन 566 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. ट्रेड विशेषज्ञों के मुताबिक, वीकेंड के बाद सोमवार की कमाई में गिरावट सामान्य है, लेकिन फिल्म की कुल रफ्तार शानदार है. सैक्निल्क के आंकड़ों से पता चलता है कि सोमवार को हिंदी ऑक्यूपेंसी 22-23 फीसदी रही. सुबह के शो में 17 फीसदी के करीब थी, जो दोपहर तक 28 फीसदी तक पहुंच गई. विश्व स्तर पर 'धुरंधर' ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह अब 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने की दहलीज पर है. फिल्म जल्द ही 'कांतारा: द लेजेंड - चैप्टर 1' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ सकती है.

धुरंधर की स्टारकास्ट

आदित्य धर की यह फिल्म बड़े स्तर की एक्शन, रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग और थीम की गहराई के लिए सराही जा रही है. जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार हैं. सहायक भूमिकाओं में मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक भी नजर आए हैं.'धुरंधर' की सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और स्टार पावर का सही मेल बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर सकता है. 

