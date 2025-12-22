महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश... निकाय चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत, ये बड़े फैक्ट्स जान लीजिए

महाराष्‍ट्र और अरुणाचल प्रदेश में निकाय चुनावों के दौरान भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है. यह नतीजे पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहे हैं, जिसने पार्टी के आला नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं तक हर किसी को खुशी मनाने का एक और मौका दे दिया है. महाराष्‍ट्र में भाजपा के नेतृत्‍व वाली महायुति ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है तो अरुणाचल प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान पार्टी का दबदबा कायम है. आइए जानते हैं कि दोनों राज्‍यों के निकाय चुनावों से जुड़ी 10 रोचक बातें.

1. महाराष्‍ट्र में बीजेपी की बल्‍ले-बल्‍ले

महाराष्‍ट्र में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में महायुति ने जबरदस्‍त प्रदर्शन किया है. भाजपा ने 3,325 सीटों पर जीत दर्ज की है और इस तरह से उसने कुल पार्षदों का 48 फीसदी अपने नाम किया है.

Photo Credit: PTI

2. मेयर पदों पर भाजपा का दबदबा

महाराष्‍ट्र में नगर परिषद अध्‍यक्षों में से करीब 75 फीसदी महायुति के हैं, जिनमें सबसे बड़ा योगदान भाजपा का है. इनमें भाजपा के 129 मेयर शामिल हैं.

3. पिछली बार से दोगुनी सीटें की नाम

भाजपा ने 2017 के निकाय चुनावों में 1,602 सीटें अपने नाम की थी. हालांकि इस बार उसकी जीत इसलिए भी उल्‍लेखनीय है कि उसने दोगुनी से भी ज्‍यादा सीटें जीती हैं. भाजपा को इस बार 3,325 सीटें जीती हैं.

Photo Credit: PTI

4. ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी का जलवा

इन चुनावों में भाजपा को ग्रामीण इलाकों में भी जबरदस्‍त सफलता मिली है. महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कम आबादी वाले गांवों में भी प्रचार किया. उन्होंने कहा कि 2014 से भाजपा एक शहरी केंद्रित पार्टी से बदलकर ग्रामीण महाराष्ट्र में गहरी जड़ें जमा जमाने वाली पार्टी बन गई है.

5. व्‍यक्तिगत हमले नहीं, विकास पर वोट!

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस चुनाव में मैंने किसी एक व्यक्ति, नेता या पार्टी के खिलाफ बात नहीं की. हमने केवल विकास के आधार पर वोट मांगे. हमने अपनी पिछली उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों का एक खाका प्रस्तुत किया. जनता ने इस दृष्टिकोण को भरपूर समर्थन दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति में यह शायद एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां किसी मुख्यमंत्री ने आलोचना का सहारा लिए बिना चुनाव प्रचार किया और फिर भी शानदार जीत हासिल की.

Photo Credit: PTI

6. अरुणाचल में भी भाजपा की जीत

अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में है. निकाय चुनाव के दौरान पार्टी ने जिला परिषद और ग्राम पंचायत की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की और अपना दबदबा कायम रखा. भाजपा ने 245 सीटों में से 170 सीटों जीत दर्ज की है, जिनमें से पार्टी ने 59 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है.

7. ग्रामीण इलाकों में भी भाजपा की पैठ

निकाय चुनाव के परिणाम बताते हैं कि भाजपा की पैठ अरुणाचल के ग्रामीण इलाकों में भी है. ग्राम पंचायत की 8,208 सीटों में से पार्टी ने 6,085 सीटों पर जीत दर्ज की है.

8. नगरनिगम में भी भाजपा सबसे आगे

ईटानगर नगर निगम के चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है. पार्टी ने 20 में से 14 वार्डों में जीत हासिल की है.

9. निर्विरोध जीते कई भाजपा प्रत्‍याशी

निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के कई उम्‍मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है. जहां भाजपा ने नगर परिषद की 59 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है, वहीं ग्राम पंचायत सीटों पर भी पार्टी के कई उम्‍मीदवार निर्विरोध जीते.

10. सीएम खांडू ने पीएम मोदी को दिया श्रेय

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के मजबूत प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के दृष्टिकोण के प्रति जनता का दृढ़ समर्थन झलकता है.