पीएम मोदी की एक सलाह और लौट आई केन्याई प्रधानमंत्री की बेटी की आंखों की रोशनी, कहानी सुनकर होगा गर्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सलाह ने न सिर्फ एक ज़िंदगी बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ताकत भी साबित कर दी. यह कहानी है केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा की बेटी रोजमैरी ओडिंगा की, जिनकी आंखों की रोशनी भारत के आयुर्वेदिक इलाज से वापस लौटी.

ब्रेन ट्यूमर से लेकर आंखों की रोशनी खोने तक

रोजमैरी ओडिंगा को ब्रेन ट्यूमर की गंभीर समस्या हो गई थी. केन्या के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके पिता ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज कराया. ऑपरेशन के बाद ब्रेन ट्यूमर तो ठीक हो गया, लेकिन इसकी कीमत रोजमैरी को अपनी आंखों की रोशनी खोकर चुकानी पड़ी. इसके बाद करीब चार साल तक उन्होंने दुनिया के नामी अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी.

पीएम मोदी की सलाह बनी जीवन रक्षक

करीब 2016 के आसपास एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइला ओडिंगा से मुलाकात की. जब उन्हें रोजमैरी की स्थिति के बारे में पता चला, तो पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि केरल में आंखों के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराया जाए. यही सलाह रोजमैरी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

केरल में आयुर्वेदिक इलाज से लौटी रोशनी

रोजमैरी का केरल के एर्नाकुलम स्थित श्रीधरीयम आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज शुरू हुआ. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी ऑप्टिकल नर्व में ब्रेन एन्युरिज्म और एट्रोफी के कारण आंखों की रोशनी चली गई थी. यहां तीन-तीन सप्ताह के दो सत्रों में उनका इलाज किया गया. आयुर्वेदिक दवाओं के साथ-साथ विशेष ‘तेल धारा' जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया गया.

पहले सत्र के बाद ही दिखने लगा असर

रोजमैरी का इलाज करने वाले मुख्य फिजीशियन डॉ. नारायणन नंबूथिरि ने बताया कि जब वह पहली बार अस्पताल आई थीं, तब वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रही थीं. केवल रोशनी का हल्का अंदाजा था. उन्होंने कहा कि पहले ही सत्र के बाद इलाज का असर दिखने लगा और इलाज पूरा होने के बाद अब रोजमैरी साफ देख सकती हैं.

