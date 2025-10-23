विज्ञापन
आपका तकिया कवर है बालों के टूटने का सबसे बड़ा कारण? जानिए बालों के लिए कौन सा तकिया है बेस्ट

Pillowcase and Hair Fall: गलत तकिया कवर आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें रूखा बना सकता है और टूटने का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करें.

Pillowcase and Hair Fall: तकिया कैसे बिगाड़ सकता है आपके बालों की हेल्थ?

Why Hair Breaks While Sleeping: हर सुबह जब आप उठते हैं और आईने में अपने बालों को देखते हैं, क्या आपको उलझे हुए, बेजान या टूटे हुए बाल नजर आते हैं? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ आपका शैम्पू या तेल नहीं हो सकता, बल्कि वो चीज हो सकती है जिस पर आप रातभर सिर रखते हैं, आपका तकिया कवर. जी हां, बालों की सेहत सिर्फ दिन की देखभाल पर नहीं, बल्कि रात की आदतों पर भी निर्भर करती है. गलत तकिया कवर आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें रूखा बना सकता है और टूटने का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करें.

तकिया कवर से बालों को कैसे नुकसान होता है? (How Do Pillow Covers Damage Hair?)

रगड़ (Friction): कॉटन या खुरदरे फैब्रिक वाले तकिया कवर बालों से रगड़ खाते हैं, जिससे बाल उलझते हैं और टूटते हैं.
नमी की कमी: कुछ फैब्रिक बालों की प्राकृतिक नमी को सोख लेते हैं, जिससे बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं.
गंदगी और बैक्टीरिया: गंदे तकिया कवर में जमा धूल और बैक्टीरिया स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बाल झड़ सकते हैं.
स्टैटिक चार्ज: सिंथेटिक फैब्रिक बालों में स्टैटिक पैदा करते हैं, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं और कंघी करना मुश्किल होता है.

क्या कहती है स्टडी?

रेशम और साटन बालों में नेचुरल ऑयल और नमी को बरकरार रखकर, कोमलता, सहजता और चमक बनाए रखने में मदद करते हैं. पीएलओएस वन में प्रकाशित एक स्टडी में बालों और स्किन हेल्थ पर कई कपड़ों के प्रभाव पर चर्चा की गई है. यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि रेशम और साटन जैसे कपड़े, कपास की तुलना में ज्यादा चिकने और कम एब्जॉर्ब होने के कारण, घर्षण और नमी के नुकसान को कम कर सकते हैं, जिससे बालों का टूटना और रूखापन कम हो सकता है.

बालों के लिए कौन सा तकिया कवर है सही?

सिल्क या साटन फैब्रिक: ये फैब्रिक बालों से रगड़ नहीं खाते, जिससे बाल स्मूद रहते हैं और टूटते नहीं.
हाइपोएलर्जेनिक मटेरियल: ऐसे कवर स्कैल्प को एलर्जी से बचाते हैं और बालों की सेहत को बनाए रखते हैं.
साफ और सॉफ्ट कवर: हर हफ्ते तकिया कवर बदलना चाहिए ताकि बालों को धूल और बैक्टीरिया से बचाया जा सके.

बालों को हेल्दी रखने के लिए सोते समय करें ये काम

बालों को हल्के से बांधकर सोएं: खुले बाल ज्यादा उलझते हैं. हल्की चोटी या बन बनाकर सोना बेहतर है.
स्लीप कैप पहनें: सिल्क या साटन की स्लीप कैप बालों को सुरक्षित रखती है और नमी बनाए रखती है.
बालों में हल्का तेल लगाएं: नारियल या बादाम तेल की कुछ बूंदें बालों को मॉइश्चर देती हैं और टूटने से बचाती हैं.
गंदे तकिए से बचें: हर 5–7 दिन में तकिया कवर बदलें और धूप में सुखाएं ताकि बैक्टीरिया न पनपे.
हेयर मास्क का इस्तेमाल करें: हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क बालों को मजबूत बनाता है.

बालों की देखभाल के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स

हीट स्टाइलिंग से बचें: सोने से पहले हेयर स्ट्रेटनर या ड्रायर का इस्तेमाल न करें.
सही हेयर ब्रश चुनें: वाइड टूथ कंघी बालों को कम नुकसान पहुंचाती है.
डाइट का ध्यान रखें: प्रोटीन, विटामिन B और आयरन बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं.
पानी खूब पिएं: हाइड्रेशन से बालों की चमक और मजबूती बनी रहती है.

बालों की हेल्थ सिर्फ शैम्पू और तेल से नहीं, बल्कि आपकी नींद की आदतों से भी जुड़ी होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की, मजबूत और हेल्दी रहें, तो आज ही अपने तकिए का कवर बदलें और ऊपर बताए गए टिप्स अपनाएं. यह छोटा सा बदलाव आपके बालों को बड़ा फायदा दे सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

