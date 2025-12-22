दिल्‍ली इस समय शिमला बनी हुई है. घने कोहरे और शीतलहर के बीच दिल्‍ली एनसीआर के लोग कड़कड़ाती ठंड का सामना कर रहे हैं. ठंड से बचने के लिए जगह-जगह लोग आग जलाकर बैठे नजर आ रहे हैं. दिल्‍ली में आज अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्‍यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्‍ली एनसीआर में आज मध्यम कोहरा रहेगा. इसके साथ ही शीतलहर का दौर भी बना रहेगा. पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. 25-27 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में, 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो उत्‍तर भारत के लोगों को अभी कुछ दिनों तक भयंकर ठंड का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्‍ली में अभी और बढ़ेगी ठंड, घटेगा AQI

दिल्‍ली में इन दिनों लोगों को शिमला जैसे मौसम का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को शिमला का न्‍यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस है. ऐसे में लोगों को पहाड़ों की ठंड दिल्‍ली में ही देखने को मिल रही है. दिल्‍ली में आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण की समस्‍या से कुछ राहत मिलने का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 23 और 24 दिसम्बर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हवा की स्थिति जब दिल्ली में बेहतर होगी, तो विजिबिलिटी भी बेहतर रहेगी और प्रदूषण का स्तर यानि एक्‍यूआई भी कम होने का अनुमान है.



आईएमडी के मुताबिक, दिल्‍ली में 25 दिसंबर काफी ठंडा रहने वाला है. इस दिन न्‍यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है. ऐसे में जब 25 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी, तो दिल्‍ली में कुल्‍लू की सर्दी का अहसास होगा. कुल्‍लू में सोमवार को तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है.

यूपी से पंजाब तक घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दस से ज्‍यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. अखिल श्रीवास्त ने बताया, 'उत्तर पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते तक घने कोहरे का संकट बना रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरे का संकट 23 तारीख तक बना रहेगा. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अभी येलो अलर्ट है, लेकिन 25 से 28 दिसंबर के बीच इन जगहों पर बेहद घना कोहरे का संकट बने रहने का पूर्वानुमान है.' जम्मू कश्मीर में आज कई पहाड़ी इलाकों में भरी बर्फ़बारी और बारिश हो रही है. अखिलेश श्रीवास्तव के मुताबिक, भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया है.

बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं

बिहार की राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों में पछुआ हवा चलने और कोहरे रहने के कारण शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है. इस कारण न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर काफी कम दर्ज किया जा रहा है. राजधानी पटना में पिछले तीन दिनों से धूप नहीं निकली है. मौसम विभाग की मानें तो अगले दो-तीन दिनों में इस मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया. गयाजी में रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 14.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.