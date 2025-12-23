UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की आ गई तारीख, 41 हजार से ज्यादा पदों पर वेकेंसी

UP Home Guard Bharti: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद अब लिखित परीक्षा की तारीख का ऐलान भी हो चुका है. यूपी होमगार्ड के लिए लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 में तीन दिन तक चलेगी. बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में नहीं बल्कि लिखित रूप से होगा, जिसमें उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा देनी होगी. इस भर्ती परीक्षा के लिए अब तक करीब 25 लाख से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं. फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि कितने जिलों में कितने परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे.

क्या है भर्ती की तारीख?

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख 25, 26 और 27 अप्रैल रखी गई है. हर दिन दो शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित होगी, यानी कुल 6 पालियों में तीन दिन तक एग्जाम लिया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया है वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं. कुल 41,424 पदों के लिए ये भर्ती कराई जा रही है.

कितने अंकों की होगी परीक्षा?

होमगार्ड भर्ती के लिए ऑफलाइन मोड में होने वाली ये परीक्षा कुल 100 नंबरों की होगी. इसके लिए एक ओएमआर शीट दी जाएगी, जिसमें सही जवाब वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा. बताया गया है कि ज्यादातर सवाल सामान्य ज्ञान से ही जुड़े होंगे. लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा ली जाएगी.

ये है फिजिकल टेस्ट

इस भर्ती परीक्षा के लिए पुरुषों के लिए 28 मिनट में 4.8 की दौड़ रखी गई है, इस फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही आगे जाने का मौका दिया जाएगा. वहीं महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 की दौड़ जरूरी है. भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. होमगार्ड बनने के बाद 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता और बाकी भत्ते भी दिए जाते हैं. कुल मिलाकर होमगार्ड की एक महीने की सैलरी 28 हजार से 30 हजार तक हो सकती है.