मिल्खा सिंह की तरह बिना थके दौड़ते रहेंगे आप, बस फॉलो कर लें ये 5 टिप्स

आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उनको खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है. खासकर उनके पूरे दिन के रूटीन में एक्सरसाइज शामिल नहीं होती है. घंटों तक लेपटॉप के सामने बैठे रहना ही उनके हर दिन की कहानी होती है. लेकिन अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं और रनिंग करने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है. रनिंग आपकी पूरी बॉडी, मसल्स और माइंड पर काम करती है. ये एक सबसे अच्छा कार्डियो माना जाता है. अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें. लेकिन कई बार कुछ लोग रनिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं. ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं.

छोटे लेकिन तेज स्प्रिंट

इसका मतलब होता है कि आपको छोटी दूरी यानि कि 10- 30 सेकंड के लिए तेज दौड़ लगाएं और फिर इसके बाग धीरे और आराम से जॉगिंग या वॉकिंग करें. इसे ऐसे समझें कि आप अपनी दौड़ के बीच में हल्का-हल्का सा स्पीड बूस्ट लगाते रहें और फिर पूरे टाइम नहीं भागते हैं.

इंटरवल ट्रेनिंग

इसका मतलब होता है कि आप अपनी रनिंग के बीच-बीच में थोड़े समय के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ें और फिर थोड़ी दूर धीमें चलकर या जॉगिंग करें, ऐसा करने से बॉडी को रेस्ट मिलेगा. इसका फायदा ये होगा कि इससे आपके पैरों के मसल्स तेज़ स्पीड के लिए तैयार होते हैं.

ये भी पढ़ें: मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ पेट की चर्बी को भी कम करेगा मत्स्यासन, जानें करने का सही तरीका

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें

अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके शरीर में ताकत होना भी बेहद जरूरी है. हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने पैर, कमर और कोर मसल्स को स्ट्रांग बनाने वाली एक्सरसाइज जरूर करें और प्लैंक भी शामिल करें. जब आपकी मसल्स मजबूत होती हैं तो ये आपके जोड़ों पर प्रेशर कम करती हैं और आपको दौड़ते समय सही बैलेंस देती हैं.

दौड़ने की सही तकनीक अपनाएं

अगर आप गलत तरीके से दौड़ते हैं तो ऐसा करने से आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है. सही तरीके से दौड़ने के लिए आप अपनी पीठ को सीधा रखें, नजर सामने की ओर हों और छोटे-छोटे कदम उठाएं. दौड़ते समय भी अपने हाथों को सही से बैलेंस करें, इससे आप देर तक दौड़ पाएंगे.

रेस्ट और रिकवरी

कई लोग रनिंग के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए समय नहीं निकालते हैं. ऐसा करने से आपके मसल्स और लिगामेंट्स में सूजन आ सकती है जो गंभीर खतरा भी पैदा कर सकती है. इसलिए आप रनिंग के बीच में आराम करें और 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)