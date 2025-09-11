आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दूध में ये चीज मिला खाना बेहद मददगार, चश्मा पहनते हैं तो जरूर करें ट्राई

Eyesight Badhane Ke Liye Kya Karen: उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होना आम बात है. लेकिन, अगर हमारी गलत आदतों की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसे रोकना बहुत जरूरी है. आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें? ये एक कॉमन सवाल है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है. आजकल की लाइफस्टाइल जैसे नींद पूरी न लेना, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, धूल, मिट्टी और प्रदूषण के संपर्क में रहना आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है. ये न सिर्फ आंखों की रोशनी को कमजोर करने का कारण बन रहे हैं बल्कि लंबे समय में अंधेपन जैसी स्थिति में थकेल सकते हैं. हर कोई चाहता है कि उसकी आंखों की रोशनी तेल रहे और बुढ़ापे में भी नजर बाज जैसी हो. इसके लिए कुछ चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है. आंखों की रोशनी को बढ़ावा देने के लिए कुछ घरेलू उपाय बहुत फायदेमंद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. यहां पढ़िए कैसे अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है.

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय (Aankho Ki Roshni Badhane Ke Liye Gharelu Upay)

अगर आप कमजोर आंखों को मजबूत और तेज करना चाहते हैं, तो सौंफ, काली मिर्च, बादाम, मिश्री और दूध का मिश्रण आंखों के लिए कमाल कर सकता है.

सौंफ (Fennel): सौंफ में विटामिन A और C भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी है. यह आंखों की थकान को कम करता है और रेटिना को मजबूती देता है.

काली मिर्च (Black Pepper): काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और आंखों तक पोषण पहुंचाने में मदद करती है.

बादाम (Almonds): बादाम में विटामिन E होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है. यह याददाश्त और एकाग्रता भी बढ़ाता है.

कैसे करें सेवन?

सौंफ 2 चम्मच

काली मिर्च 5 से 6 दाने

बादाम 5 से 6

दूध 1 गिलास

मिश्री

आंखों की रोशनी को बढ़ावा दने के लिए कैसे बनाएं हेल्दी ड्रिंक?

सौंफ, काली मिर्च और बादाम और मिश्री को पीसकर पाउडर बना लें.

रोज रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच यह पाउडर मिलाएं.

अच्छे से मिलाकर पी लें.

थोड़ा सा मिश्री और मिला सकते हैं.

क्या हैं इसके फायदे?

आंखों की रोशनी धीरे-धीरे बढ़ती है.

आंखों की थकान और जलन में राहत मिलती है.

नींद अच्छी आती है और दिमाग शांत रहता है.

शरीर को ऊर्जा मिलती है और इम्युनिटी बढ़ती है.

बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए फायदेमंद है.

इन बातों का रखें ध्यान:

इस मिश्रण को रोज़ाना इस्तेमाल करें, लेकिन संयम के साथ. डायबिटीज़ या एलर्जी वाले लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही सेवन करें. आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों की एक्सरसाइज भी करें.

यह घरेलू नुस्खा न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि दिमाग को तेज करता है, नींद को सुधारता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. आइए जानते हैं इस मिश्रण के फायदे और इसे कैसे इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)