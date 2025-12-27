सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, पापा सलीम खान के साथ काटा केक, पैपराजी संग भी मनाया जन्मदिन

सुपरस्टार सलमान खान अपनी 60वां जन्मदिन 27 दिसंबर यानी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके चलते उनके पनवेल फार्महाउस में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड ही नहीं क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल होते हुए नजर आए. लिस्ट में सलमान खान की फैमिली के अलावा बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए, जिसमें रणदीप हुड्डा, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा कपूर और संगीता बिजलानी समेत अन्य सितारे शामिल होते दिखे. इसी बीच सलमान खान की बर्थडे पार्टी का विडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पापा सलीम खान का हाथ पकड़कर सलमान खान अपना बर्थडे केक काटते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो देखने के लिए क्लिक करें

पापा सलीम खान के साथ सलमान खान ने काटा बर्थडे केक

वीडियो में सलमान खान के आसपास मेहमानों की भीड़ है. वहीं भाईजान अपने पापा सलीम खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. वहीं लोग हैप्पी बर्थडे का गाना गाते हैं और फिर सलमान खान अपने बर्थडे का केक काटते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद वह अपनी भांजी को केक काटने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान और उनकी भांजी आयत का बर्थडे भी एक ही दिन आता है, जिसके चलते दोनों अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं.

पैपराजी के साथ सलमान खान ने मनाया 60वां जन्मदिन

बैटल ऑफ गलवान की आएगी पहली झलक

बता दें, सलमान खान के बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, भाईजान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक सामने आएगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस 2 से 4 बजे के बीच मेकर्स बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक शेयर करेंगे, जिसे अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है. वहीं चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं. इसके चलते देखना होगा कि सलमान खान के फैंस को यह फर्स्ट लुक कैसा लगने वाला है.