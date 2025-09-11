माइग्रेन और साइनस की दिक्कत है, तो इन 5 जादुई ऑयल का ऐसे करें इस्तेमाल, मिलेगा झट से आराम

Migraine Home Remedies: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द और साइनस की समस्या आम हो गई है. माइग्रेन का दर्द तो ऐसा होता है जैसे सिर फट रहा हो और साइनस में नाक बंद, भारी सिर और आंखों के आसपास दबाव महसूस होता है. दवाइयों से राहत तो मिलती है, लेकिन कई बार उनका असर कम होता है या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय ढूंढ रहे हैं, तो कुछ खास एसेंशियल ऑयल (Essential Oils) आपकी मदद कर सकते हैं. ये तेल न सिर्फ दर्द को कम करते हैं, बल्कि दिमाग को शांत और शरीर को रिलैक्स भी करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 जादुई तेल और उनके इस्तेमाल का तरीका.

माइग्रेन और साइनस के लक्षणों से राहत दिलाने वाले ऑयल (Oils That Relieve Migraine and Sinus Symptoms)

1. पेपरमिंट ऑयल (Peppermint Oil)

पेपरमिंट ऑयल में मेन्थॉल होता है जो नसों को शांत करता है और माइग्रेन के दर्द को कम करता है. एक-दो बूंद पेपरमिंट ऑयल को नारियल तेल में मिलाकर माथे, कनपटी और गर्दन पर हल्के हाथों से मालिश करें. ठंडक का एहसास मिलेगा और सिरदर्द धीरे-धीरे कम करने में मदद मिलेगी.

2. लैवेंडर ऑयल (Lavender Oil)

लैवेंडर ऑयल तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे माइग्रेन की तीव्रता घटती है. गर्म पानी में कुछ बूंदें डालकर भाप लें या रात को सोने से पहले तकिए पर एक बूंद लगाएं. इससे नींद अच्छी आएगी और दर्द में राहत मिल सकती है.

3. यूकेलिप्टस ऑयल (Eucalyptus Oil)

साइनस की समस्या में यह तेल बहुत असरदार है. यह नाक की बंदी खोलता है और सांस लेने में आसानी करता है. गर्म पानी में 4–5 बूंदें डालकर भाप लें. नाक खुल जाएगी और सिर का भारीपन कम होगा.

4. लेमनग्रास ऑयल (Lemongrass Oil)

यह तेल माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है. डिफ्यूज़र में डालें या हल्के तेल के साथ मिलाकर गर्दन और पीठ पर मालिश करें.

5. टी ट्री ऑयल (Tea Tree Oil)

टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो साइनस संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं. गर्म पानी में कुछ बूंदें डालकर भाप लें या हल्के तेल के साथ मिलाकर नाक के पास मालिश करें.

इन बातों का रखें ध्यान:

एसेंशियल ऑयल्स को सीधे त्वचा पर न लगाएं, हमेशा किसी कैरियर ऑयल (जैसे नारियल या बादाम तेल) के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें.

अगर आपको किसी तेल से एलर्जी है, तो उसका इस्तेमाल न करें.

गर्भवती महिलाएं या बच्चे इन उपायों को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.

माइग्रेन और साइनस की दिक्कतें परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन इन 5 जादुई तेलों की मदद से आप घर बैठे राहत पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)