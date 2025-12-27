World Record: हरमनप्रीत कौर का इंटरनेशनल धमाका, पूरी दुनिया में यह कारनामा करने वाली बन गईं पहली कप्तान

- हरमनप्रीत कौर महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली कप्तान बनी हैं
- उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल की है
- हरमनप्रीत कौर ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है
Harmanpreet Kaur Becomes Most Successful Captain In Womens T20I Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने इतिहास रच दिया है. वह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) को पीछे छोड़ा है. लैनिंग ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 76 मुकाबलों में जीत दिलाई है. मगर बीते कल (26 दिसंबर 2025) हरमनप्रीत कौर ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल करते हुए मेग लैनिंग को भी पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 130 मुकाबलों में अगुवाई की है. इस बीच टीम को 77 मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है.
टॉप 4 में ये स्टार भी शामिल
हरमनप्रीत कौर के पहले पायदान पर पहुंचने के बाद मेग लैनिंग एक स्थान नीचे खिसक गई हैं. अब वह दूसरे स्थान पर स्थित हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली तीसरी खिलाड़ी इंग्लैंड महिला क्रिकेट की हीथर नाइट हैं. नाइट को उनकी कप्तानी में 72 जीत मिली है. चौथे पायदान पर चार्लेट एडवर्ड्स का नाम आता है. जिन्होंने अपनी अगुवाई में इंग्लैंड महिला क्रिकेट को 68 टी20 मुकाबलों में कामयाबी दिलाई थी.
𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 ft. Captain Harman 💙🇮🇳#AaliRe #MumbaiIndians #INDvSL pic.twitter.com/d0N3F1nAc4— Mumbai Indians (@mipaltan) December 26, 2025
महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली कप्तान
77 - हरमनप्रीत कौर (भारत) - 130 मैच
76 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 100 मैच
72 - हीथर नाइट (इंग्लैंड) - 96 मैच
68 - चार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) - 93 मैच
हरमनप्रीत कौर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर
हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 185 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 165 पारियों में 28.90 की औसत से 3700 रन निकले हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके नाम 1 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है. 103 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सबसे बड़ी पारी है. यही नहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 62 पारियों में 32 विकेट भी चटकाए हैं.
