आंखों के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है? ये 5 सुपरफूड्स शुरू कर दें खाना!

Best Foods For Eyes: आज के समय में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण आंखों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कम उम्र में ही आंखों में जलन, थकान, धुंधला दिखना और सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप आंखों को हेल्दी रख सकते हैं. आइए आंखों के लिए 5 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है.

आंखों को ठीक रखने के लिए क्या खाना चाहिए?

शकरकंद: शकरकंद आंखों के लिए फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है. नियमित रूप से इसका सेवन आंखों के लिए अच्छा माना जा सकता है. आप चाहें, तो इसे उबालकर या हल्की सब्जी बनाकर खा सकते हैं.

आंवला: आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, जो शरीर को तरह के रोगों से दूर रख सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सेवन आंखों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. नियमित रूप से इसका सेवन आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और रोशनी सुधारते हैं.

बादाम: बादाम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो आंखों की कमजोरी को दूर करने में सहायक साबित हो सकते हैं. अगर आप रोजाना कम से कम 4 से 5 भीगे अखरोट का सेवन करते हैं, तो आंखों को ठीक रख सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, केल और मेथी जैसी हरी सब्जियां ल्यूटिन और ज़ीएक्सैंथिन से भरपूर हैं, जो न सिर्फ आंखों को UV किरणों से बचाने, बल्कि मैक्युलर डिजनरेशन को रोकने में भी मदद करती हैं.

खट्टे फल: संतरा, नींबू, अंगूर और कीनू विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स हैं, जो आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और मोतियाबिंद के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं.

