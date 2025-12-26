INDW vs SLW 3rd T20I: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, कारनामा करने वालीं 21 साल में सिर्फ दूसरी खिलाड़ी

भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 18 रन देकर तीन विकेट के शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा अब महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मेगान शट के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. दीप्ति शर्मा महिला टी20 इतिहास के करीब 21 साल में यह कारनामा करने वाली मेगन शट के बाद सिर्फ दूसरी खिलाड़ी हैं. पहला टी20 5 अगस्त 2004 में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. दीप्ति ने तीसरे टी20 मुकाबले में कोटे के 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए.

दीप्ति की बड़ी उपलब्धि

इस उम्दा प्रदर्शन के साथ ही दीप्ति के अब टी20 में 151 विकेट हो गए हैं. दीप्ति ने 131 मैचों में 18.73 के औसत और 18.43 के स्ट्राइक रेट से 151 विकेट पूरे किए. वहीं मेगान शट ने यह आंकड़ा आठ मैच कम खेलकर हासिल किया था. इसमें उनका औसत 17.70 और स्ट्राइक रेट 16.57 है. दीप्ति ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने अंतिम ओवर में माल्शा शेहानी को आउट करके हासिल की.

यह कारनामा भी स्पेशल है!

इस सफलता के साथ दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं. अब उनके नाम कुल 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं. इस सूची में झूलन गोस्वामी 355 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि कैथरीन साइवर ब्रंट 335 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं.