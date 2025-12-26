Vijay Hazare Trophy 2025-26: रोहित मुंबई लौटे, विराट ने लिया यह फैसला

खेले जा रहे विजय हजारे टूर्नामेंट में हाल ही शतक बनाने वाले और शुक्रवार को दूसरे मुकाबले में खाता नहीं खोल सके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब टूर्नामेंट के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे. रोहित को शुरुआती दो मैचों के लिए मुंबई टीम में शामिल किया गया था. और अब रोहित ने दो मैच खेलने के बाद वापस मुंबई लौटने का फैसला किया है. ऐसा शुरुआत में माना गया था कि रोहित सहित बाकी स्टार क्रिकेटर शुरुआती दो ही मैचों में खेलेंगे क्योंकि बीसीसीआई ने कम से कम इतने मैच खेलने का निर्देश खिलाड़ियों को दिया था.

ROHIT SHARMA HAS JOINT MOST 150+ SCORES IN LIST A CRICKET HISTORY 🥶



Rohit Sharma 🇮🇳 - 9

David Warner 🇦🇺 - 9

Virat Kohli 🇮🇳 - 6

Sachin Tendulkar 🇮🇳 - 5

Chris Gayle 🏝️ - 5



Rohit Sharma and David Warner are joint toppers of the Elite List of Legends 👏🏻 pic.twitter.com/Eo7waFpTF7 — king kohli 👑 (@MFitness05) December 26, 2025

रोहित का सफर खत्म

जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा मुंबई लौट गए हैं. रोहित ने असम के खिलाफ 155 रन बनाए थे, लेकिन उत्तराखंड के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके थे. मुंबई एसोसिएशन जल्द ही उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम ऐलान करेगी. अगला मैच मुंबई छत्तीसगढ़ के खिलाफ 29 दिसंबर को खेलेगा. वर्तमान में मुंबई ग्रुप सी में प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है और उसके क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद है.

TWITTER HAS CHANGED THE LIKE BUTTON TO Virat Kohli Player Of The Match #VijayHazareTrophy2025



Tap to check ♥️



King Kohli Virat Kohli pic.twitter.com/7qzOOmZMCC — desikishu (@desikishu) December 26, 2025

विराट कोहली का बड़ा फैसला

रोहित के उलट विराट ने बड़ा फैसला लिया है और वह दिल्ली के लिए एक मैच और खेलेंगे. कोहली नए साल की छुट्टी के बाद 6 जनवरी को अलूर में रेलवे के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में खेल सकते हैं. शुरुआत में कोहली के भी दो ही मैच खेलने की उम्मीद थी. लेकिन अब कोहली 6 जनवरी का मैच खेलने के बाद न्यूजीलैंड सीरीज से जुड़ जाएंगे. हालांकि, यह इस पर भी निर्भर करेगा कि टीम इंडिया का कैंप लगता है या नहीं. विराट के कपड़े और सामान अभी भी दिल्ली टीम के साथ ही हैं.