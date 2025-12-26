विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy 2025-26: रोहित मुंबई लौटे, विराट ने लिया यह फैसला

Vijay Hazare Trophy 2025-26: शुक्रवार को विजय हजारे टूर्मामेंट का दूसरा राउंड खत्म हो गया. रोहित नाकाम रहे, तो कोहली प्लेयर ऑफ द मैच

Vijay Hazare Trophy 2025-26: रोहित मुंबई लौटे, विराट ने लिया यह फैसला
खेले जा रहे विजय हजारे टूर्नामेंट में हाल ही शतक बनाने वाले और शुक्रवार को दूसरे मुकाबले में खाता नहीं खोल सके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अब टूर्नामेंट के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे. रोहित को शुरुआती दो मैचों के लिए मुंबई टीम में शामिल किया गया था. और अब रोहित ने दो मैच खेलने के बाद वापस मुंबई लौटने का फैसला किया है. ऐसा शुरुआत में माना गया था कि रोहित सहित बाकी स्टार क्रिकेटर शुरुआती दो ही मैचों में खेलेंगे क्योंकि बीसीसीआई ने कम से कम इतने मैच खेलने का निर्देश खिलाड़ियों को दिया था. 

रोहित का सफर खत्म

जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा मुंबई लौट गए हैं. रोहित ने असम के खिलाफ 155 रन बनाए थे, लेकिन उत्तराखंड के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके थे. मुंबई एसोसिएशन जल्द ही उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम ऐलान करेगी. अगला मैच मुंबई छत्तीसगढ़ के खिलाफ 29 दिसंबर को खेलेगा. वर्तमान में मुंबई ग्रुप सी में प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है और उसके क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद है.

विराट कोहली का बड़ा फैसला

रोहित के उलट विराट ने बड़ा फैसला लिया है और वह दिल्ली के लिए एक मैच और खेलेंगे. कोहली नए साल की छुट्टी के बाद 6 जनवरी को अलूर में रेलवे के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में खेल सकते हैं. शुरुआत में कोहली के भी दो ही मैच खेलने की उम्मीद थी. लेकिन अब कोहली 6 जनवरी का मैच खेलने के बाद न्यूजीलैंड सीरीज से जुड़ जाएंगे. हालांकि, यह इस पर भी निर्भर करेगा कि टीम इंडिया का कैंप लगता है या नहीं. विराट के कपड़े और सामान अभी भी दिल्ली टीम के साथ ही हैं.

