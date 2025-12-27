5 महीने में पैसे डबल! चांदी ने तो कमाल ही कर दिया, सबको मालामाल कर दिया, सोने ने कितनी कमाई कराई?

23 जुलाई 2025, भारतीय बाजार में चांदी(Silver Rates) का भाव 1.18 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. मिड जुलाई से एंड जुलाई के बीच चांदी 1.15 लाख से 1.18 लाख के करीब पहुंच गई थी. आज 27 दिसंबर 2025 को चांदी का भाव 2.36 लाख रुपये/किलो के भी पार पहुंच गया है. यानी जिन्‍होंने रिकॉर्ड हाई के बावजूद जुलाई में चांदी खरीदी थी, वे आज 'चांदी' कूट रहे हैं. बस 5 महीने में पैसे डबल! इतना पैसा और कहीं बना होगा भला! बैंकों में तो पैसे डबल होने में सालों लग जाते हैं, जबकि चांदी ने 5 महीने में मालामाल कर दिया.

इस साल कितनी बढ़ी चांदी?

चांदी की कीमत 31 दिसंबर, 2024 को 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी और आज 2.36 लाख रुपये के पार चली गई है. यानी तब से इसमें 1,46,650 रुपये यानी 163.5% की तेजी आई है. यानी जिसने चांदी में 5 लाख रुपये लगाए थे, उसके पास आज की तारीख में 13.17 लाख रुपये होंगे और जिसने 10 लाख रुपये लगाए होंगे, उसके पास आज 26.3 लाख रुपये से ज्‍यादा होंगे.

4 कारोबारी सत्रों में कितना उछाल?

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत शुक्रवार को 9,350 रुपये बढ़कर 2,36,350 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, बुधवार को चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी. पिछले केवल चार कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमत 32,250 रुपये यानी 15.8 प्रतिशत बढ़ी है. यह 19 दिसंबर को 2,04,100 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

सोने का भाव कहां पहुंचा?

इस बीच, सोने की कीमतों ने स्थानीय सर्राफा बाजार में अपनी तेजी बरकरार रखी है. 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. यह पिछले कारोबारी सत्र में 1,40,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. सोने की कीमतों में 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से इस साल अब तक 63,350 रुपये यानी 80.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

सोने-चांदी पर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, 'सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी कीमती धातुओं की तेजी जारी रही, जिसमें सोना और चांदी एक बार फिर नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए.' वहीं, मीराए एसेट शेयरखान के जिंस और मुद्रा मामलों के प्रमुख, प्रवीण सिंह ने कहा, 'फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती किये जाने की उम्मीदों और जिंस बाजार के सकारात्मक माहौल के कारण सोना 4,530 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है. साल के आखिर की छुट्टियों के कारण कारोबार का आकार कम होने से उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है.'

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सौमिल गांधी ने कहा, ‘शुक्रवार को एशियाई कारोबार के दौरान हाजिर चांदी 75 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गई.' हाजिर चांदी विदेशी कारोबार में पहली बार 75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. विदेशी बाजारों में चांदी 3.72 डॉलर यानी 5.18 प्रतिशत बढ़कर 75.63 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.