बच्चे के गले में चॉकलेट या फल अटक जाए तो क्या करें? किस तरह से निकालें और कब जाएं डॉक्टर के पास

Choking Baby First Aid: छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाने से पहले सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है. अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं और चॉकलेट या फल खा रहे हैं तो खासतौर पर ध्यान रखें क्योंकि, कई बार उनके गले में ये चीजें अटक जाती हैं तो परेशानी का सबब बन सकती हैं. हाल ही में महाराष्ट्र से एक घटना सामने आई है. जहां महज सात महीने की मासूम बच्ची की जान एक चॉकलेट की वजह से चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब बच्ची अपने घर में खेल रही थी और अचानक चॉकलेट का एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया. अगर आपके आस-पास या घर पर बच्चे के गले में चॉकलेट या फल फंस जाएं तो आप इन आसान उपायों को अपनाकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं.

बच्चे के गले में अटक जाए चॉकलेट और फल तो क्या करें- (What to do if chocolate or fruit gets stuck in the child's throat)

1. बच्चे को खांसी करवाएं-

बच्चे के गले में चॉकलेट या फल अटकने पर उसके पीठ पर 5 बार हल्के से थपथपाएं. यह उसे खांसने या छींकने में मदद कर सकता है. जब बच्चा जोर से खांसता या छींकता है, तो यह गले में अटकी हुई चीज को बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

2. उंगली से निकालने- 

बच्चे के गले में कोई चीज अटकी हुई है, तो सबसे पहले बच्चे के मुंह को खोलकर देखें. अगर चीज ऊपर की ओर नजर आ रही है तो उसे उंगली से निकालने की कोशिश करें.

3. गोद में उठाएं-

बच्चे को गोद में उठाएं कलाई से कोहनी के बीच के हिस्से पर लिटाएं, बच्चे का सिर थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए और बच्चे के मुंह को हल्का खोल दें. इसके बाद बच्चे की पीठ पर हथेली के कोने वाले हिस्से से थपकी मारे. इससे बच्चे के मुंह से अटकी हुई चीज निकल जाती है. 

बच्चे को डॉक्टर के पास कब लें जाएं- (When to take your child to the doctor)

सब कुछ करने के बाद भी बच्चे के गले से अटकी हुई चीज ना निकले, बच्चे का रंग नीला पड़ने लगे, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसका दम घुट रहा है तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाएं.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

